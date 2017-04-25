Медведев призвал чиновников "подавлять соблазн объяснять художнику, что он должен делать"

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал чиновников "подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать". Об этом он заявил на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

"Очевидно, что узко политический подход к культуре в современном обществе недопустим. Если мы не хотим снова вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, нам всем нужно это учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать. Это не все помнят, но это важнейший принцип общения между властью и творческими людьми", - заявил премьер.

Медведев призвал в этой сфере "быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относиться к тому, что происходит".

В целом премьер отметил, что "пока нами и теми, кто принимает политические решения, и теми, кто принимает организационные или финансовые решения, сделано не все, чтобы российская культура поднялась до прежних высот".

Премьер отметил, что проведение Годов культуры, кинематографа не означает, что в другое время этими темами не нужно заниматься, а лишь определяет, в каком направлении надо действовать. Он добавил, что проведение тематических годов, посвященных культуре, позволяет привлечь к этим темам внимание, а также дополнительно профинансировать мероприятия в этих сферах, "поэтому такого рода практику необходимо продолжать".