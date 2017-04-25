Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Низкий уровень культуры чреват агрессией, нетерпимостью, может обернуться "преследованием автора, произведение которого еще даже не видели". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

Премьер отметил, что задача государства - обеспечить в рамках закона и финансовыми мерами свободу и разнообразие в культуре и искусстве, "чтобы культура могла выполнять свою основную задачу: чтобы человек был человеком".

"Низкий уровень культуры бьет сразу по всем сторонам жизни общества. Они касаются всего спектра нашей жизни, начиная от политики и заканчивая семейными отношениями. Это, естественно, тормозит наше развитие. Вместо принципов, убеждений, уважения к творчеству проявляется агрессия и нетерпимость, которая обращается иногда в преступные деяния или иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел", - сказал премьер.