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Власти РФ выделят 300 млн руб. в 2017 году на поддержку театров для детей

Культура
25 апреля, 14:37 дата обновления: 25 апреля, 15:54 UTC+3
Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшие годы финансирование проекта продолжится
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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал проект "Единой России", посвященный театрам для детей, и сообщил, что в этом году на эти цели будет выделено 300 млн руб.

"Я поддерживаю предложение "Единой России"... начать новый партийный проект, посвященный театрам для детей, и чтобы это не выглядело просто как пожелание председателя партии ... я уже вчера в час ночи по местному времени позвонил министру финансов по этому поводу", - сообщил он. "В этом году мы начнем финансирование этого проекта, направим 300 млн руб. с продолжением финансирования проекта в ближайшие годы", - заявил Медведев.

Он отметил, что от работников культуры, так же как и от воспитателей, учителей и преподавателей вузов зависит то, какими вырастут дети. Нужно прививать вкус к фильмам и книгам, живописи и театру, надо с самого юного возраста, "если мы хотим, чтобы наши дети не только умели играть в компьютерные игры, но и понимали серьезное театральное, драматическое, музыкальное искусство", - отметил премьер.

"Именно в России действительно появились первые театры для детей. Сейчас они практически не создаются, хотя объективности ради надо сказать, что у нас их немало. А новые, качественные постановки для детей, для подростков действительно знакомят их и с нашей великой русской литературой, и мировой классикой, и они нужны как никогда", - заметил он.

Он также отметил, что поддерживает идею Всероссийского детского театрального фестиваля и предложил обдумать его организацию.

Детские школы искусств

Кроме того, глава кабмина заявил, что на поддержку детских школ искусств в части закупки музыкальных инструментов в этом году будет выделено 300-400 млн руб., дальше программа будет увеличиваться.

"Надо усилить поддержку детских школ искусств … Поэтому, несмотря на то, что такой строки в бюджете у нас нет, я также принял решение о том, чтобы изыскать в этом году средства на закупку музыкальных инструментов. Начнем с определенной цифры - миллионов 300-400 (руб. - прим. ТАСС), и потом будем эту программу наращивать", - сказал он.

Детский историко-культурный туризм

Премьер-министр также считает правильным выделить дополнительные средства на детский историко-познавательный туризм. 

"Нам тоже надо поддерживать программы внутреннего туризма и историко-познавательного туризма. Считаю правильным на детский историко-познавательный туризм выделить в этом году средства, которых нет в бюджете", - сказал он.

Медведев отметил, что в стране развивается детский туризм, для школьников организуются поездки по родному краю, по стране, существуют экскурсинно-образовательные туры, которые позволяют детям лучше понять то, что они изучают в школах. Он сказал, что, например, в США 85% граждан отдыхают только внутри своей страны, "потому что им нравится это делать".

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