Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьера заключительной части новой трилогии киноэпопеи "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года. Об этом сообщили в компании Lucasfilm, которая входит в корпорацию The Walt Disney Company.
Премьера седьмого эпизода саги, фильма "Звездные войны. Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VIII - The Force Awakens), состоялась в декабре 2015 года. Выход восьмой части, фильма "Звездные войны. Последний джедай" (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi), намечен на 15 декабря этого года. Тот факт, что девятая часть выйдет на экраны в мае говорит о смене стратегии корпорации Disney, отмечают ряд СМИ.
О девятом фильме киносаги пока известно достаточно мало. Режиссером картины, съемки которой начнутся в следующем году, станет Колин Треворроу. Название фильма до сих пор остается тайной, однако в нем точно появится принцесса Лея Органа - персонаж, сыгранный актрисой Керри Фишер, скончавшейся в декабре прошлого года. Ранее родственники покойной дали разрешение студии Disney использовать кадры с Фишер при создании девятого эпизода.