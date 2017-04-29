Минкультуры: государство не претендует на наследие Рерихов, принадлежащее МЦР

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специальная комиссия определит принадлежность наследия Николая и Святослава Рерихов между государством и общественной организацией Международный центр Рерихов (МЦР), который 29 апреля по решению суда выселяется из усадьбы Лопухиных в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак.

"Сейчас помещения будут опечатаны комиссионно, чтобы все осталось на своих местах, а потом комиссионно будет все осмотрено, проинвентаризировано и определено в соответствии с документами МЦР, бухгалтерскими и учетно-хранительскими. То, что принадлежит МЦР, - это его собственность, на которую никто не претендует и не имеет права претендовать", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что в состав комиссии войдут представители Музея Востока, МЦР, Минкультуры РФ и других профильных организаций, связанных с изучением и хранением творчества Рерихов.

Как будет решаться судьба наследия Рерихов

В 2015 году Росимущество передало усадьбу Лопухиных Музею Востока, который должен открыть там свой филиал - Музей семьи Рерихов. С этим решением не согласился занимавший усадьбу в течение многих лет МЦР. Несмотря на свое бедственное финансовое положение в связи с потерей главного спонсора - находящегося в международном розыске председателя правления обанкротившегося Мастер-банка Бориса Булочника, организация в судебном порядке пыталась опротестовать решение Росимущества о передаче Музею Востока усадьбы Лопухиных. Однако в апреле Мосгорсуд признал его законным, а ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий усадьбы.

Помимо имущественного комплекса, речь идет о художественном наследии Рерихов, при этом стоимость картин Николая Рериха на арт-рынке уже давно исчисляется суммами с шестью нолями - рекордная сумма в £7,88 млн была заплачена в 2013 году за картину "Труды Богоматери".

Как пояснил ТАСС Рыбак, массив наследия Рерихов в России делится на несколько частей - государственная, которая находится в различных музеях, в том числе Музее Востока, а также принадлежащая МЦР и та, что была завещана Святославом Рерихом Советскому фонду Рерихов (СФР). До последнего времени последней распоряжался МЦР, однако суд постановил, что он не является правопреемником фонда и, соответственно, не имеет права на какие-либо притязания в отношении этой части.

"В рамках той работы, которая будет проводиться Музеем Востока, и будет определяться судьба этого имущества", - рассказал собеседник агентства. Объем наследия Рерихов, находящийся в МЦР, нигде официально не зафиксирован. Известно, что согласно приказу Роскультуры от 2005 года, в состав негосударственной части музейного фонда РФ включено почти 700 предметов, в том числе дары частных лиц и произведения, завещанные Святославом Рерихом СФР.

В свою очередь, директор Музея Востока Александр Седов сказал ТАСС, что в связи с тем, что СФР больше не существует, государство может претендовать на переданную СФР часть наследия. По его словам, работа комиссии в усадьбе Лопухиных может занять несколько недель и ее основной задачей станет сохранение зданий комплекса и находящихся там ценностей. При этом Музей Востока по- прежнему хранит у себя 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов, которые были изъяты 7 марта из Международного центра Рерихов в Москве в рамках расследования уголовного дела Мастер-банка.

Комментариями МЦР ТАСС пока что не располагает.