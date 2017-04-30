Путин подписал указ о награждении Киркорова Орденом Почета

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Певец удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее президент РФ направил юбиляру поздравительную телеграмму, в которой отметил, что "неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают (Киркорову - прим. ТАСС) активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах".