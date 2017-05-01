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Бутман: Москва или Петербург могут стать столицей Международного дня джаза в 2018 году

Культура
1 мая, 7:28 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

По словам народного артиста РФ, из ЮНЕСКО уже пришел запрос на то, чтобы Россия подала заявку

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Народный артист РФ Игорь Бутман

Народный артист РФ Игорь Бутман

© ИТАР-ТАСС/Павел Головкин

ГАВАНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Российский город - Москва или Санкт-Петербург - может стать столицей Международного дня джаза в следующем году. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в воскресенье российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

"Сейчас идут серьезные разговоры о том, чтобы в 2018 или 2019 году провести День джаза в России. Из ЮНЕСКО уже пришел запрос на то, чтобы Россия подала заявку. Мы сейчас будем над этим работать", - рассказал музыкант, приехавший на Кубу для участия в гала-концерте по случаю VI Международного дня джаза, который в этом году состоялся в Большом театре Гаваны.

Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе американского джазового пианиста и композитора Херби Хэнкока и с тех пор ежегодно отмечается 30 апреля. Чести принимать основные торжества, помимо Гаваны, удостаивались Вашингтон, Стамбул, Париж (дважды) и Осака.

"В Санкт-Петербурге гала-концерт по случаю Дня джаза мог бы пройти на Новой сцене Мариинского театра или в Михайловском театре", - уточнил Бутман. В Москве, по его словам, фестиваль можно было бы провести в Доме музыки, в Концертном зале имени П. И. Чайковского или в Большом зале Консерватории.

Музыкант выразил уверенность в том, что проведение Дня джаза в России стало бы большим подспорьем для российской джазовой культуры. "Многие поняли бы, что в России есть великолепные джазовые музыканты, есть интерес к джазовой музыке - не меньше, чем в любой другой стране. В России очень много талантливых артистов, способных быть частью мирового шоу-бизнеса", - отметил Бутман.

По его словам, джаз покорил все страны мира. "Это свободная музыка, интересная, требующая огромных усилий для того, чтобы научиться ее играть. Она более коммуникабельная, универсальная, нежели классическая музыка", - рассказал российский джазмен.

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