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"Три дня до весны": что мы знаем о фильме про вирус в блокадном Ленинграде

Культура
4 мая, 10:15 UTC+3

4 мая в российский прокат выходит военный детектив режиссера Александра Касаткина

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Кадр из фильма "Три дня до весны"

Кадр из фильма "Три дня до весны"

© filmpro.ru

"Три дня до весны" — новая кинолента "Ленфильма" про блокаду Ленинграда. В репертуаре российских кинотеатров в период празднования Победы она будет единственной картиной, посвященной Великой Отечественной войне. ТАСС рассказывает, что известно об этом фильме.

О чем фильм

  • Картина повествует о событиях, которые происходят в феврале 1942 года, в первую блокадную зиму Ленинграда. Люди умирают от обморожения и голода, однако всему городу грозит еще большая опасность. В лаборатории со смертельным вирусом происходит взрыв. Военные находят несколько умерших от болезни. Масштабное заражение в Ленинграде сдерживает только сильный холод, который всего через три дня сменится теплой погодой. На спецоперацию отправляют офицера НКВД Владимира Андреева, который вместе с молодым врачом Ольгой Марицкой за 72 часа должен остановить распространение вируса.
  • "Три дня до весны" — первая часть из запланированной "Ленфильмом" трилогии о блокадном Ленинграде. Уже начались съемки второго фильма серии с рабочим названием "Трое". Картина расскажет о героических и практически неизвестных подвигах Роты особого назначения, а также сотрудников ВНИИ растениеводства имени Вавилова. Ценой своих жизней они сохранили коллекцию зернового фонда, что после войны позволило восстанавливать сельское хозяйство разрушенного Советского Союза.

© filmpro.ru

Кто исполняет главные роли

  • Офицера Андреева играет Кирилл Плетнев, известный по сериалам "Диверсант" и "Неслучайная встреча", а также фильмам "Поп" и "Викинг". Главную женскую роль исполняет Елена Лотова, до этого снимавшаяся преимущественно в сериалах. Также в фильме задействованы Евгений Сидихин и Юрий Ицков.

Как проходили съемки

  • Съемки фильма проходили с января по март 2016 года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области — Кронштадте, Гатчине и Всеволожском районе. Разрушенные здания снимали на территории завода "Красный треугольник". 
  • Режиссером картины выступил Александр Касаткин, известный по фильмам "Дочь" и "Слушая тишину". Специально для фильма композитор Антон Лубченко создал партитуру длительностью в 70 минут. Музыка была записана симфоническим оркестром Мариинского театра. 
  • Съемочной группе фильма помогали ветераны и жители блокадного Ленинграда. В частности, создателей ленты консультировали ветеран спецслужб России Борис Пидемский и почетный гражданин Санкт-Петербурга, участник легендарной операции альпинистов по маскировке шпилей Ленинграда Михаил Бобров. Кроме того, некоторые факты в ленте были взяты из "Блокадной книги" писателя Даниила Гранина. 

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Что думают о фильме создатели

  • "Эта картина — поклон ветеранам, совершившим подвиг во имя жизни, и обращение к молодому поколению. Я убежден, что 900 дней блокады никто и никогда не забудет в нашей стране. Очень важно, что к людям, которые стоически защитили Ленинград, заплатив огромную цену, относятся с особым почетом и уважением. Мы надеемся, что зрители оценят нашу картину по достоинству", — рассказал в беседе с ТАСС продюсер фильма, генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

Тимур Фехретдинов

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