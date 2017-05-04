"Три дня до весны": что мы знаем о фильме про вирус в блокадном Ленинграде

"Три дня до весны" — новая кинолента "Ленфильма" про блокаду Ленинграда. В репертуаре российских кинотеатров в период празднования Победы она будет единственной картиной, посвященной Великой Отечественной войне. ТАСС рассказывает, что известно об этом фильме.
О чем фильм
Картина повествует о событиях, которые происходят в феврале 1942 года, в первую блокадную зиму Ленинграда. Люди умирают от обморожения и голода, однако всему городу грозит еще большая опасность. В лаборатории со смертельным вирусом происходит взрыв. Военные находят несколько умерших от болезни. Масштабное заражение в Ленинграде сдерживает только сильный холод, который всего через три дня сменится теплой погодой. На спецоперацию отправляют офицера НКВД Владимира Андреева, который вместе с молодым врачом Ольгой Марицкой за 72 часа должен остановить распространение вируса.
"Три дня до весны" — первая часть из запланированной "Ленфильмом" трилогии о блокадном Ленинграде. Уже начались съемки второго фильма серии с рабочим названием "Трое". Картина расскажет о героических и практически неизвестных подвигах Роты особого назначения, а также сотрудников ВНИИ растениеводства имени Вавилова. Ценой своих жизней они сохранили коллекцию зернового фонда, что после войны позволило восстанавливать сельское хозяйство разрушенного Советского Союза.
Офицера Андреева играет Кирилл Плетнев, известный по сериалам "Диверсант" и "Неслучайная встреча", а также фильмам "Поп" и "Викинг". Главную женскую роль исполняет Елена Лотова, до этого снимавшаяся преимущественно в сериалах. Также в фильме задействованы Евгений Сидихин и Юрий Ицков.
Как проходили съемки
Съемки фильма проходили с января по март 2016 года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области — Кронштадте, Гатчине и Всеволожском районе. Разрушенные здания снимали на территории завода "Красный треугольник".
Режиссером картины выступил Александр Касаткин, известный по фильмам "Дочь" и "Слушая тишину". Специально для фильма композитор Антон Лубченко создал партитуру длительностью в 70 минут. Музыка была записана симфоническим оркестром Мариинского театра.
Съемочной группе фильма помогали ветераны и жители блокадного Ленинграда. В частности, создателей ленты консультировали ветеран спецслужб России Борис Пидемский и почетный гражданин Санкт-Петербурга, участник легендарной операции альпинистов по маскировке шпилей Ленинграда Михаил Бобров. Кроме того, некоторые факты в ленте были взяты из "Блокадной книги" писателя Даниила Гранина.
"Эта картина — поклон ветеранам, совершившим подвиг во имя жизни, и обращение к молодому поколению. Я убежден, что 900 дней блокады никто и никогда не забудет в нашей стране. Очень важно, что к людям, которые стоически защитили Ленинград, заплатив огромную цену, относятся с особым почетом и уважением. Мы надеемся, что зрители оценят нашу картину по достоинству", — рассказал в беседе с ТАСС продюсер фильма, генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.