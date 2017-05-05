Дэвид Линч заявил об уходе из полнометражного кино

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Режиссер Дэвид Линч заявил, что больше не будет снимать полнометражные фильмы. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.
Последний полнометражный фильм Линча, "Внутренняя империя" (Inland Empire), вышел в 2006 году.
"Многие вещи изменились. Так много фильмов показывают не лучшие результаты по кассовым сборам, хотя они могли быть прекрасными фильмами, а те вещи, которые собирают кассу, не являются тем, чем я бы хотел заниматься", - заявил режиссер. На вопрос, означает ли это, что "Внутренняя империя" была его последней полнометражной работой, Линч сначала был не уверен, но потом ответил: "Да, это так".
Американский продюсер, режиссер и сценарист Дэвид Кит Линч родился в 1946 году в США. Фильмы Линча были номинированы на "Оскар" 13 раз. В 1990 году картина "Дикие сердцем" (Wild at Heart) была удостоена главного приза Каннского кинофестиваля, а в 2001 году Линч получил в Канне награду как лучший режиссер за "Малхолланд Драйв" (Mulholland Dr.). В 2006 году организаторы Венецианского фестиваля вручили Линчу почетного "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.
В начале 1990-х годов на экраны вышел придуманный Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом телесериал "Твин Пикс", вскоре ставший культовым. В 2014 году стало известно, что Линч снимет для американского телеканала Showtime новый сезон сериала. Его премьера запланирована на май этого года.