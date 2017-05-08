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Юлия Самойлова исполнит песню "День Победы" с севастопольцами 9 мая

Культура
8 мая, 17:18 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 8, мая. /ТАСС

Выступление пройдет на площади Нахимова

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Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Российская певица Юлия Самойлова, которая выступит в Севастополе с концертом 9 мая (в день первого полуфинала "Евровидения", где она не будет выступать из-за запрета украинских властей на въезд в эту страну - прим. ТАСС), споет с жителями города-героя песню "День Победы". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

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"Выступление певицы в День Победы пройдет на площади Нахимова. Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции "Молитва", "Соловьи", "Да здравствует мир", I will always love you, "Новый день", "Стена", Flame is burning, - рассказали в пресс-службе. - Завершит выступление Юлии финальная песня праздника - "День Победы", которую певица исполнит вместе со всеми участниками праздничного концерта и зрителями на площади Нахимова".

После выступления Самойловой праздничный концерт завершит традиционный артиллерийский салют и фейерверк.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году. В конце апреля Самойлова приняла приглашение врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова выступить в День Победы в городе-герое. В этот день здесь отмечают двойной праздник - 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 73-ю годовщину освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
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