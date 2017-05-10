Федотов: Дондурей был одним из крупнейших интеллектуалов России

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высоко оценил вклад кинокритика и члена СПЧ Даниила Дондурея в культуру и в развитие кинематографической науки.
Ранее в среду кинокритик Антон Долин сообщил ТАСС, что его коллега Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле. В СПЧ Дондурей возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке.
"Даниил Борисович был одним из крупнейших интеллектуалов нашего времени, одним из умнейших людей России", - говорится в некрологе, размещенном на официальном сайте СПЧ. Михаил Федотов отмечает, что "главным детищем (Даниила Дондурея) всегда оставался журнал "Искусство кино", чудом и его трудами уцелевший островок для умных статей по культурологии, социологии и не только". По словам главы СПЧ, Дондурей всегда был устремлен в будущее. "Он верил в лучшее и не уставал объяснять, как это лучшее сделать реальным, в этом он видел свой долг русского интеллигента", - отмечает Федотов.
Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1975 года по 1981 год работал в Институте истории искусств, в период с 1981 года по 1986 год - в НИИ культуры РСФСР, с 1986 года по 1993 год - в Институте киноискусства. Печатался с 1972 года в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонек", "Литературное обозрение", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки".
С 1979 года член Союза художников СССР, с 1982 года - Союза театральных деятелей РСФСР, с 1988 состоял в Союзе кинематографистов СССР. Секретарь Союза кинематографистов СССР с 1990 года, член коллегии Госкино РФ с 1991 года. Был главным редактором журнала "Искусство кино".
Его работы переведены и опубликованы в США, Венгрии, Германии, Италии, Кубе и других странах мира. В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии "Ника", ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".