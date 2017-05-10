Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Дондурея

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким кинокритика Даниила Дондурея в связи с его кончиной. Телеграмма главы кабмина размещена на сайте правительства России.

"Кончина Даниила Борисовича Дондурея - это большая утрата для всей отечественной культуры. Даниил Борисович был талантливым журналистом, редактором и педагогом, известным культурологом и критиком", - говорится в телеграмме. Медведев напомнил, что многие годы Дондурей возглавлял один из самых авторитетных журналов - "Искусство кино". "Его замечательные публикации пользовались большой популярностью не только у профессионалов, но и у широкого круга читателей", - добавил глава правительства.

"Даниил Борисович был человеком редкой интеллигентности и энциклопедических знаний, невероятной творческой энергии, активной гражданской и жизненной позиции. Именно таким он и останется в сердцах всех, кто знал и уважал его. Светлая ему память", - говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле.