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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Дондурея

Культура
10 мая, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Кинокритик умер на 69-м году жизни в Израиле

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким кинокритика Даниила Дондурея в связи с его кончиной. Телеграмма главы кабмина размещена на сайте правительства России.

"Кончина Даниила Борисовича Дондурея - это большая утрата для всей отечественной культуры. Даниил Борисович был талантливым журналистом, редактором и педагогом, известным культурологом и критиком", - говорится в телеграмме. Медведев напомнил, что многие годы Дондурей возглавлял один из самых авторитетных журналов - "Искусство кино". "Его замечательные публикации пользовались большой популярностью не только у профессионалов, но и у широкого круга читателей", - добавил глава правительства.

"Даниил Борисович был человеком редкой интеллигентности и энциклопедических знаний, невероятной творческой энергии, активной гражданской и жизненной позиции. Именно таким он и останется в сердцах всех, кто знал и уважал его. Светлая ему память", - говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле.

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