Германия забрала всех "Золотых львов" биеннале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Экспозиция Германии удостоена главной награды 57-й международной Венецианской биеннале современного искусства за лучший национальный павильон, а немецкий художник Франц Эрхард Вальтер получил "Золотого льва" за проект на главной выставке Viva Arte Viva ("Да здравствует живое искусство!"). Торжественная церемония, на которой президент биеннале Паоло Баратта объявил победителей, официально открыла старейший и самый престижный в мире смотр современного искусства.

В павильоне Германии в садах Джардини представлен проект "Фауст" Анн Имхоф, который будет создаваться на протяжении семи месяцев работы выставки по определенному сценарию, частью которого являются ежедневные пятичасовые перформансы в нарочито стерильном на вид пространстве со стеклянными стенами. По мнению международного жюри "Фауст" наилучшим образом из всех 86 национальных экспозиций соответствует девизу "Да здравствует живое искусство!", придуманному куратором 57-й биеннале Кристин Марсель. Германия во второй раз становится обладателем "Золотого льва" за свою выставку за довольно короткий срок. Предыдущий был присужден в 2011 году проекту Кристофа Шлингензифа, который так и не успел реализовать до конца свою работу, посвященную собственной борьбе с тяжелым заболеванием.

За работу на основной выставке биеннале "Золотого льва" получил еще один немецкий художник Франц Эрхард Вальтер, представитель так называемого процесс-арт, сочетающего идеи минималистического искусства и перформанса. Организаторы биеннале говорят о нем как об одном из самых радикальных художников второй половины ХХ века, у которого много последователей среди молодых авторов. На 57-й биеннале Вальтер представлен трехметровыми работами из созданной между 1983 и 1986 годами серии "Конструкция для стен", а также отдельными произведениями из "Ходящих пьедесталов" 1975 года.

Самым многообещающим молодым художником и обладателем "Серебряного льва" стал специализирующийся на видео египетский художник Хасан Хан, который демонстрирует свой проект "Композиция для парка". Несколько лет назад он сам определял победителей в качестве президента международного жюри на 54-й Венецианской биеннале современного искусства.

Обладатели почетных "Золотых львов" по традиции объявляются за некоторое время до начала биеннале. В этот раз им стала художница-перформансистка Кэроли Шниман из США.

Международная биеннале современного искусства продолжит работу до 26 ноября в Арсенале, Джардини и на других площадках в Венеции.