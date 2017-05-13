В Венеции открылась 57-я биеннале современного искусства

ВЕНЕЦИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Основной проект 57-й международной Венецианской биеннале современного искусства Viva arte viva ("Да здравствует живое искусство!"), а также 86 национальных экспозиций, в том числе России, открылись для публики 13 мая.

"История получилась глубокая, интеллектуальная. Наш проект не про политику, он вообще о мире, что и вынесено в его название Theatrum Orbis Terrarum, связанное с географическим атласом", - рассказал ТАСС комиссар павильона России в Венеции, ректор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Е. И. Репина Семен Михайловский.

Он отметил, что в этом году российское присутствие на Венецианской биеннале широко и разнообразно как никогда раньше."Соотечественников здесь бездна, и столько русских проектов, вечеринок, мероприятий и презентаций я не видел никогда раньше", - поделился собеседник агентства.

Так, ГМИИ имени А. С. Пушкина показывает проект "Человек как птица. Образы путешествий", в Университете Ка'Фоскари представлена выставка Валерия Полякова "Не переставая строить утопию", а фонд V-A-C проектом "Пространство, сила, конструкция" открыл свое собственное пространство в Венеции в Палаццо делле Затере.

Крах и надежда

Эти проекты каждый раз меняются, неизменным остается одно - в павильоне России, которому уже более ста лет, показывают национальную выставку. Она входит в официальную программу биеннале и может претендовать на награду - "Золотого льва".

Драматургия нынешней выставки развивается от разрушения к возрождению через три разных проекта художников двух поколений. Милитаризм, терроризм и тотальную слежку у Гриши Брускина в проекте "Смена декораций" символизируют сотни будто бы сделанных из белого гипса скульптур. Составленные из них многофигурные композиции эффектно смотрятся в темном пространстве, где время от времени на стенах возникает их светящаяся проекция, многократно увеличенная.

С помощью гаджета посетитель выставки может освободить закованных во льдах людей, по ассоциации с девятым кругом ада Данте, где находились предатели. У художников Андрея Блохина и Георгия Кузнецова из Recycle Group это люди, заблокированные в соцсетях по разным причинам - хакерство, неприемлемый контент. Они также представлены в виде белых скульптур - ледяных глыб, из которых проступает то нога, то голова. Но стоит навести на них гаджет, как на его экране лед исчезает и фигуры появляются целиком, будто в тепловизоре.

Символическую точку в проекте ставит видео Саши Пироговой "Сад", в котором разобщенные люди объединяются. По мнению организаторов проекта, это дает надежду на возрождение, с которой посетители выходят в сады Джардини к другим павильонам.

В непосредственной близости от российского павильона можно припасть к источнику и одновременно оказаться в эпицентре гейзера и промокнуть с ног до головы (проект в павильоне Канады), оказаться в фантастическом мегаполисе, полном неоновых огней (павильон Республики Корея) или же в студии звукозаписи (павильон Франции). Негласный приз зрительских симпатий сейчас принадлежит выставке "Эмиссары" в павильоне Новой Зеландии, хотя "Золотого льва" вполне может получить и сирийская экспозиция "Все восхищаются величием Пальмиры" о пострадавших от террористов памятниках всемирного наследия.

Да здравствует жизнь в искусстве

В этом году автором основной выставки биеннале современного искусства стала главный куратор Центра Помпиду Кристин Марсель, которая сделала ее под лозунгом "Да здравствует живое искусство!". Поэтому здесь раскрывается художественная кухня в действующих прямо на месте мастерских. А в одной из частей выставки находится список книг, которые оказали влияние на художников. Среди перечисленных авторов часто встречается имя Федора Достоевского, есть и Владимир Маяковский.

Многие проекты создаются прямо на месте с участием зрителей. Они, например, могут зайти в огромный шатер - проект "Священное место" Эрнеста Нету - и пообщаться с коренными жителями амазонских джунглей.

Из 120 художников основного проекта из 51 страны 103 прежде никогда здесь не выставлялись. Идеи дебютантов и качество их воплощения позволяют сделать однозначный вывод, что искусство по-прежнему живо.

Международная биеннале современного искусства будет работать до 26 ноября.