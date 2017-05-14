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Неизвестный попытался сорвать выступление украинской певицы Джамалы на "Евровидение"

Культура
14 мая, 0:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Неизвестный мужчина с флагом Австралии смог выскочить на сцену во время выступления певицы

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Неизвестный попытался сорвать выступление украинской певицы Джамалы, выскочив на сцену во время ее выступления на "Евровидении", которое проходит в эти минуты в украинской столице.

Неизвестный мужчина с флагом Австралии смог выскочить на сцену во время выступления певицы, пробежав вокруг нее он спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса увела его.

В финале "Евровидения-2016", который прошел 14 мая 2016 года в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году.

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"Евровидение-2017"
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