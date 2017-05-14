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Первый замглавы администрации президента РФ Кириенко простился с кинокритиком Дондуреем

Культура
14 мая, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Церемония прощания проходит в ЦДЛ в Москве, похороны состоятся после гражданской панихиды на Троекуровском кладбище

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко одним из первых простился с кинокритиком Даниилом Дондуреем, скончавшимся 10 мая в Израиле. Церемония прощания проходит в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на Большой Никитской в Москве.

Гроб с телом Дондурея установлен на сцене главного зала ЦДЛ, рядом находятся родственники, сотни человек несут красные и белые розы, гвоздики и венки, делятся воспоминаниями о Данииле Борисовиче.

Похороны состоятся после гражданской панихиды на Троекуровском кладбище.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1975 года по 1981 год работал в Институте истории искусств, в период с 1981 года по 1986 год - в НИИ культуры РСФСР, с 1986 года по 1993 год - в Институте киноискусства. Печатался с 1972 года в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонек", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки".

С 1979 года Даниил Дондурей - член Союза художников СССР, с 1982 года - Союза театральных деятелей РСФСР, с 1988 - в Союзе кинематографистов СССР. Секретарь Союза кинематографистов СССР с 1990 года. Член коллегии Госкино РФ с 1991 года, также был главным редактором журнала "Искусство кино". Его работы переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии и на Кубе.

Был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

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