Андрей Звягинцев представил на Каннском фестивале новый фильм "Нелюбовь"

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КАНН (Франция), 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев представил на 70-м Каннском кинофестивале новый фильм "Нелюбовь", который в этом году отобран для основной конкурсной программы. Отвечая на вопросы журналистов, режиссер не стал оспаривать мнение о том, что новая картина составляет трилогию с двумя предыдущими его работами — лентами "Елена" (2011) и "Левиафан" (2014).
Как рассказал Звягинцев, решение взяться за историю фильма "Нелюбовь" принадлежало продюсеру Александру Роднянскому. "Однажды сидели со сценаристом Олегом Негиным и обсуждали будущие проекты — он рассказал эту историю о разводе родителей, которой был потрясен. Мы договорились показать проект Роднянскому, и продюсер запустил проект на основе всего 3 страниц синопсиса", — сообщил он.
По словам Звягинцева, сотрудничество с Роднянским приносит ему лишь положительные впечатления. "Я счастлив, что работаю с продюсером Роднянским. Мы вместе работали над фильмами "Елена" и "Левиафан". И я никогда не знал ни в чем проблем", — отметил режиссер.
Напоминая о своих предыдущих картинах "Елена" и "Левиафан", Звягинцев заметил, что "не спорит с теми, кто считает, что вместе с новым фильмом они составляют трилогию". "Но впереди у нас еще много страниц, — сказал он. — В концовке фильма нет никакой пропаганды, это — лишь констатация происходящего с нами".
Заключительная часть семейной драмы "Нелюбовь" рассказывающая об истории поиска пропавшего ребенка, посвящена поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт", который разыскивает людей. "Это подвижники, герои, совершенно удивительные люди, их около тысячи человек, и они находят 80% людей, которые пропадают", — сказал Звягинцев.
Получив теплый прием со стороны прессы, в четверг "Нелюбовь" Звягинцева будет представлена зрителям во Дворце фестивалей на набережной Круазет. В основной конкурсной программе фильм российского режиссера в числе 19 картин будет бороться за главный приз Каннского фестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". Свой вердикт международное жюри фестиваля во главе с испанским режиссером Педро Альмадоваром вынесет в воскресенье, 28 мая.