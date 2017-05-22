Суд признал законным решение по спору братьев Самойловых о правах на песни "Агаты Кристи"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ Савеловского суда в удовлетворении иска бывшего солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова о запрете исполнять его брату Вадиму 172 песни группы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал законным решение Савеловского районного суда об отказе в удовлетворении иска Глеба Самойлова к его брату Вадиму", - сказал представитель суда.

Глеб Самойлов подал иск к своему старшему брату с требованием запретить исполнять написанные им песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права. В сентябре 2016 года Савеловский суд отклонил иск.

Рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году. Более 10 лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом "Эпилог", после чего группа официально распалась.