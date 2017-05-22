Оркестр Гергиева открыл в Софии международный музыкальный фестиваль

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СОФИЯ, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Симфонический оркестр Мариинского театра открыл своим выступлением 48-й международный фестиваль "Софийские музыкальные недели". Публика во главе с президентом Болгарии Руменом Радевым стоя приветствовала виртуозных мастеров под руководством директора и художественного руководителя Мариинского театра, народного артиста России Валерия Гергиева. В знак признательности к зрителям российские музыканты трижды выступали на "бис".
Российский оркестр выступил в Болгарии впервые за последние 45 лет и в понедельник предложил болгарской аудитории музыку Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси, Игоря Стравинского и Петра Чайковского. Сам российский дирижер вернулся в Болгарию после почти 30-летней паузы.
Глава государства в понедельник наградил маэстро почетным знаком Президента Республики за его вклад в развитие духовности и болгарской культуры. А академический совет Национальной музыкальной академии имени профессора Панчо Владигерова удостоил Гергиева звания "Почетный доктор наук".
"Очень рад, что с моим оркестром Мариинского театра оказался в столице Болгарии, сейчас даже не могу понять, почему около 30 лет не приезжал в Софию. Ведь у меня здесь много друзей. Обещаю, что новой нашей встречи так долго больше ждать не придется", - сказал Гергиев во время торжественной церемонии.
"Надеюсь, что мы наладим плодотворное творческое сотрудничество между Санкт-Петербургом и Софией. Уверен, что мы сможем организовать совместные гастроли. Давайте встречаться часто", - добавил дирижер.
Выступление оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга было организовано в Болгарии при участия форума "Болгария - Россия".