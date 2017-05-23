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В Гоголь-центре в Москве отменили репетицию предстоящего спектакля из-за обысков

Культура
23 мая, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский не стал комментировать информацию об обысках

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Репетиция спектакля "Мертвые души" отменена из-за проходящих в здании "Гоголь-центра" обысков. Об этом журналистам сообщила пиар-менеджер центра Ника Груздева.

"В настоящее время в здании работают сотрудники правоохранительных органов, они не объяснили, в связи с чем проходит обыск. Но всех сотрудников и актеров попросили сесть в Большой зале", - сказала она, отметив что репетиция спектакля, который должен был пройти вечером, отменена.

"Сегодня должен был состояться показ спектакля "Мертвые души", пока неизвестно, получится ли его сыграть", - уточнила Груздева. По ее словам, никто не может выйти из здания, пока не закончатся следственные действия. "В здание впускают актеров, но выйти они уже не могут", - сказала она.

Известно, что сотрудники ФСБ оказывают оперативное сопровождение при проведении обыска.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский не стал комментировать информацию об обысках.

"Я не очень понимаю, что здесь комментировать, я не в курсе ситуации. Давайте дождемся окончания следственных действий", - сказал он.

Кибовский также сообщил, что ему "ничего неизвестно" о том, что дело, как пишут некоторые СМИ, может быть связано "с хищением средств неустановленными чиновниками департамента культуры".

О проведении обысков в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела. Он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идет речь, отметив, что расследование связано с хищением средств.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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