Минкультуры не в курсе, почему у режиссера Серебренникова проходят обыски

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов заявил, что ведомство не в курсе, в связи с чем у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова проходят обыски.

"Министерство культуры не имеет никакого отношение к Кириллу Серебренникову, он нам не подведомственный, что у него происходит - мы не в курсе", - сказал Аристархов журналистам.

На просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что сейчас обыски проходят у бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум, Аристархов ответил, что у него "нет информации".

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой сообщил, что обыски у режиссера Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году, выделенных АНО "Седьмая студия".

Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, обыски проводятся дома у режиссера, в "Гоголь-Центре" и по ряду других адресов. Другой источник сообщил, что обыск начался и на "Винзаводе".