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Роскомнадзор может заблокировать 12 ресурсов из-за фильма Тодоровского "Большой"

Культура
23 мая, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Фильм вышел в прокат 11 мая и собрал за первый уик-энд собрал более 82 млн рублей

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Режиссер Валерий Тодоровский

Режиссер Валерий Тодоровский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил сайты, разместившие фильм Валерия Тодоровского "Большой", который вышел в прокат 11 мая, о необходимости удалить незаконный контент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав в отношении фильма "Большой", - говорится в сообщении надзорной службы.

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Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
Константин

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По информации Роскомнадзора, определения приняты по заявлению ЗАО "Продюсерская компания Валерия Тодоровского" в отношении 12 ресурсов. "В адрес провайдеров хостинга и владельцев интернет-ресурсов были направлены уведомления о необходимости удалить противоправный контент", - отметили в ведомстве, уточнив, что, в случае неудаления противоправной информации, пиратские ресурсы будут заблокированы операторами связи.

Новая картина Валерия Тодоровского "Большой" в первые выходные своего проката 13-14 мая стартовала с третьей строчки.

По данным ЕАИС, за первый уик-энд картина "Большой" собрала более 82 млн рублей. Основные сборы "Большого" пришлись на субботу и воскресенье. В эти дни фильм стабильно собирал порядка 30 млн рублей.

Главная героиня фильма - юная талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка (в детстве - Екатерина Самуйлина, в юношеские годы - Маргарита Симонова), которую замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и привозит в Москву. В балетной школе педагогом Юлии становится жесткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих) - она попробует сделать из своенравной ученицы приму-балерину Большого театра.

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