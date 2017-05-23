Роскомнадзор может заблокировать 12 ресурсов из-за фильма Тодоровского "Большой"

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил сайты, разместившие фильм Валерия Тодоровского "Большой", который вышел в прокат 11 мая, о необходимости удалить незаконный контент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав в отношении фильма "Большой", - говорится в сообщении надзорной службы.
По информации Роскомнадзора, определения приняты по заявлению ЗАО "Продюсерская компания Валерия Тодоровского" в отношении 12 ресурсов. "В адрес провайдеров хостинга и владельцев интернет-ресурсов были направлены уведомления о необходимости удалить противоправный контент", - отметили в ведомстве, уточнив, что, в случае неудаления противоправной информации, пиратские ресурсы будут заблокированы операторами связи.
Новая картина Валерия Тодоровского "Большой" в первые выходные своего проката 13-14 мая стартовала с третьей строчки.
По данным ЕАИС, за первый уик-энд картина "Большой" собрала более 82 млн рублей. Основные сборы "Большого" пришлись на субботу и воскресенье. В эти дни фильм стабильно собирал порядка 30 млн рублей.
Главная героиня фильма - юная талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка (в детстве - Екатерина Самуйлина, в юношеские годы - Маргарита Симонова), которую замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и привозит в Москву. В балетной школе педагогом Юлии становится жесткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих) - она попробует сделать из своенравной ученицы приму-балерину Большого театра.