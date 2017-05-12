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Агент оттепели: что нужно знать о режиссере фильма "Большой"

12 мая, 10:27 UTC+3 Мильчин Константин
Маргарита Симонова и Валерий Тодоровский на съемках фильма "Большой"

Маргарита Симонова и Валерий Тодоровский на съемках фильма "Большой"

© filmpro.ru
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик, главный редактор сайта gorky.media
Профайл автора

11 мая в прокат вышел новый фильм Валерия Тодоровского "Большой" — история становления юной балерины из маленького шахтерского городка. Между тем уже долгое время все обсуждают сериал "Оптимисты", в котором Тодоровский выступил в качестве продюсера. Константин Мильчин — о знаменитой кинематографической династии и самом Валерии Тодоровском.

Даже странно, что никто у нас в стране до сегодняшнего дня не пытался снимать блокбастеры про русский балет. Ведь балет — это та сфера, в которой у России до сих пор неоспоримый авторитет во всем мире. Наверное, в этом и заключается талант Тодоровского — находить идеи, вроде бы лежащие на поверхности, вроде бы очевидные, но те, которые другие не решаются воплотить в жизнь. Недавно вышедший сериал "Оптимисты" — это наш ответ на американских "Безумцев", а "Большой" — это ответ на другой популярный сериал, "Моцарт в джунглях". Впрочем, обо всем по порядку.

filmpro.ru

Династии в российском кино встречаются столь же часто, как в Голливуде — ремейки. В некоторых кланах на сцену выходит уже третье поколение. Тот, кто еще недавно носил снисходительный эпитет "младший", превращается в "старшего". На наследников известных режиссеров или актеров, которые выбрали родительскую стезю, сперва смотрят снисходительно: ну конечно, вот так взял и пришел с улицы, поступил, получил роль, собственный фильм. Человек из ниоткуда — и сразу звезда. Но если кто-нибудь когда-нибудь и относился к Валерию Тодоровскому всего лишь как к сыну знаменитого отца, то такой злопыхатель и сам, наверное, давно этого стыдится.

Потом были нулевые, в которых и как режиссер, и как продюсер Тодоровский стал одним из создателей современного российского кино и сериальной промышленности. Но главное его открытие — это не актеры, не жанры и не индустрия. Тодоровский заново открыл целую эпоху. Он вернул нам оттепель. Сперва в "Стилягах", потом в собственно "Оттепели" и, наконец, в "Оптимистах"

В 1990-х Валерий Тодоровский снял несколько знаковых фильмов. Например, "Любовь" — одну из первых лент совсем молодого еще Евгения Миронова, или "Подмосковные вечера" — вольную экранизацию "Леди Макбет Мценского уезда" Лескова. Но успех ему принесла вышедшая в 1998 году "Страна глухих". Картина превратила практически никому не известную Чулпан Хаматову в одну из главных актрис страны. А заодно открыла широкой публике музыку Алексея Айги.

Потом были нулевые, в которых и как режиссер, и как продюсер Тодоровский стал одним из создателей современного российского кино и сериальной промышленности. Но главное его открытие — это не актеры, не жанры и не индустрия. Тодоровский заново открыл целую эпоху. Он вернул нам оттепель. Сперва в "Стилягах", потом в собственно "Оттепели" и, наконец, в "Оптимистах".

В известной степени это логично и символично. Да, как режиссер Валерий Тодоровский шел своей дорогой. Но с точки зрения отношения к эпохе он пошел по пути своего отца Петра Тодоровского, который начал снимать в 1960-х и до конца своей жизни и карьеры оставался шестидесятником.

Экспертное мнение

Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
Константин

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Валерий Тодоровский заново открывает 60-е для современной России. Да, наверное, это другие 60-е, не те, что у отца, более легкомысленные.

Леонид Парфенов не раз называл СССР нашей античностью и предлагал свою версию этой античности: то в "Намедни", то в "Старых песнях о главном". Античность Тодоровского — это эпоха оттепели или предчувствие оттепели, как в "Стилягах", время надежд, порога новой эпохи, возможностей. Эпоха, которая разом и старая и новая. Эпоха, для которой стиль очень важен.

Сам Тодоровский, родившийся в 1962 году, это время практически не застал — только по свежим воспоминаниям. Но именно он выступил ее хранителем и популяризатором, принес ее в новый мир, как древнегреческие философы и учителя принесли свою культуру в Рим.

Тодоровский был упорен в своем продвижении оттепельной темы. Он ее перепридумал и перезапустил. Он ее американизировал, заламинировал, гламуризировал, сделал яркой, веселой и стильной. "Стиляги" стали первым всенародно популярным мюзиклом, но эпоху не приблизили. Потом была собственно "Оттепель", которую посмотрела вся страна. И задумалась. Прошло несколько лет — и вот на экраны выходят "Оптимисты" — история про молодых дипломатов, которые работают в советском МИД в самом начале 1960-х. И теперь уже все обсуждают как свершившийся факт, что шестидесятые актуальны как никогда. Тодоровский добился всего, чего хотел.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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