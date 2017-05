Бывший лидер группы Oasis впервые выступит сольно в поддержку жертв теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Бывший фронтмен легендарной рок-группы Oasis Лиам Галлахер объявил о проведении 30 мая сольного благотворительного концерта в родном для него Манчестере, на сцене зала "O2 Ritz". Все средства от выступления пойдут на помощь семьям пострадавших и погибших в теракте, сообщает онлайн-издание британской газеты Evening Standard.

По его информации, все деньги от продажи билетов поступят на счет благотворительного фонда, созданного сотрудниками местного издания Manchester Evening News. "Я просто знал, что должен пойти на это, - приводит Evening Standard слова музыканта. - Я делаю это не ради денег. Концерт состоялся бы в любом случае, а наш долг - делать все от нас зависящее".

"Это не вписывается ни в какие рамки. Безумно грустно", - так прокомментировал артист трагические события в Манчестере, где в понедельник вечером взрыв на концерте американской певицы Арианы Гранде унес жизни 22 человек, среди которых было много подростков.

Музыкант родился в Манчестере в сентябре 1972 года. Там он начинал музыкальную карьеру, всю свою жизнь является фанатом местного футбольного клуба "Манчестер Сити".

Ранее на своей странице в Twitter Галлахер также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте. "Я в шоке и абсолютно опустошен тем, что произошло в Манчестере. Направляю послание любви и света всем семьям, кого это коснулось", - написал артист.

Концерт в Манчестере станет первым в мини-туре по четырем городам, о проведении которого Галлахер объявил на своей странице в Twitter. Галлахер выступит также с концертами в Лондоне, Дублине и Глазго. Бывший вокалист распавшейся в 2009 году группы Oasis, как отмечает Evening Standard, впервые будет выступать сольно. Билеты на все выступления музыканта распроданы.

Ранее СМИ проинформировали о том, что по завершении акции памяти жертв теракта в Манчестере одна женщина в толпе начала громко исполнять песню группы Oasis - Don't Look Back In Anger ("Не оглядывайся назад в гневе"). Спустя считанные секунды находившиеся рядом с ней люди подхватили мотив, и вскоре петь начала уже вся площадь.

История группы Oasis

Состоявшая из двух братьев группа Oasis была основана в 1991 году и просуществовала 18 лет. Начиная с середины 90-х годов прошлого века, она стала одним из культовых музыкальных коллективов мира. Братья Лиам и Ноэл Галлахеры внесли существенный вклад в развитие таких классических жанров британской музыки как рок-н-ролл, инди-рок, альтернативный рок, брит-поп и возродили в своем творчестве лучшие музыкальные традиции таких прославленных групп как The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kinks.

На пике своей популярности Oasis принял активное участие в избирательной кампании лейбористов 1997 года и стал одним из локомотивов победы экс-премьера Тони Блэра и его соратников по партии на парламентских выборах. Группа неожиданно распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями прямо перед их концертом в Париже. За несколько минут перед выступлением собравшимся зрителям объявили об отмене концерта, а спустя два часа Ноэл заявил о своем уходе из группы на том основании, что больше не может находиться на одной сцене с Лиамом.

Все семь оригинальных студийных альбомов Oasis поднимались на вершину британских чартов. Высшей строчки хит-парада также достигли восемь синглов группы. Братья Галлахеры также попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное пребывание их композиций в первой десятке чартов.