В Великобритании прошла минута молчания в память о жертвах теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Минута молчания была объявлена 25 мая по всей Великобритании в память о погибших в результате теракта в Манчестере. Согласно опубликованному ранее заявлению правительства страны, флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены с 11:00 по местному времени (13:00 мск) и до конца дня.

Крупнейшая акция прошла в Манчестере, где сотни людей вышли на Площадь святой Анны, чтобы отдать дань уважения всем, кого затронула эта трагедия. Кадры с места событий транслировал, в частности, телеканал Sky News. Люди несли цветы и открытки к расположенной по центру площади стелле и лишь пролетавший неподалеку полицейский вертолет нарушал тишину.

Отдельно британские СМИ выделили эпизод, когда по завершении акции одна женщина в толпе начала громко исполнять песню группы Oasis "Don't Look Back In Anger". Спустя считанные секунды находившиеся рядом с ней люди подхватили мотив и вскоре петь начала уже вся площадь. Позже в беседе с корреспондентом газеты Guardian 32-летняя Лидиа Бернсмайер-Раллоу заявила, что посчитала эту песню лучшим способом напомнить людям о том, что нужно двигаться дальше и не оглядываться на тяжелое прошлое. "Это тронуло меня до глубины души, и у меня мурашки пошли по телу, когда я услышала, как люди начали подпевать вместе со мной", - призналась она.

Помимо официальных акций в учебных заведениях, полицейских участках и прочих местах, обычные люди по всей стране на минуту замирали в тишине, чтобы почтить память погибших. Сотни пользователей Twitter выложили записи со словами соболезнования. Один из них сообщил, что даже водитель автобуса, в котором он ехал, ровно в 11:00 по местному времени остановил машину на одну минуту. К общенациональной минуте молчания присоединились и многие британцы, проживающие за границей.

В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе "Манчестер-Арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последней информации, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, еще 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди. По данным СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.