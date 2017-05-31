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Концерт памяти главного военного дирижера РФ Халилова пройдет под Владимиром 22 июня

Культура
31 мая, 15:56 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Концерт состоится в Александровском сквере Киржача, где пройдет акция "Мирный рассвет"

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ВЛАДИМИР, 31 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Благотворительный концерт, посвященный памяти главного военного дирижера России, бывшего руководителя ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерия Халилова, пройдет 22 июня в рамках ежегодной акции "Мирный рассвет" в Киржачском районе Владимирской области, неподалеку от места захоронения музыканта, сообщили ТАСС организаторы акции.

"Участниками благотворительного концерта станут ветераны группы "Каскад", с участием заслуженного артиста РФ Александра Халилова, а также народный артист РФ Олег Митяев. Вход на концерт будет бесплатным, однако желающие смогут приобрести памятные сувениры, средства от продажи которых будут направлены на строительство мемориала в деревне Халино, где похоронен Валерий Халилов", - рассказала ТАСС директор НКО "Мирный рассвет" Галина Лахтикова.

Ожидается, что на мероприятие также приедет дочь Валерия Халилова Ольга. Концерт состоится в Александровском сквере Киржача, где пройдет акция "Мирный рассвет". Она начнется с велопробега и возложения цветов на военных мемориалах города. Откроет концерт ансамбль скрипачей Киржачской Детской школы искусств, названной в 2017 г. именем Валерия Халилова.

Авиакатастрофа

Руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов и 64 участника коллектива погибли 25 декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Всего на его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Они летели поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Похороны генерал-лейтенанта Валерия Халилова прошли 16 января в Киржачском районе Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова заявила о намерении назвать именем музыканта одну из улиц в Киржаче. Также в честь погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки в регионе назовут строящийся дом-интернат для престарелых.

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