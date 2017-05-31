Концерт памяти главного военного дирижера РФ Халилова пройдет под Владимиром 22 июня

Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительствоМеждународная панорама 31 мая, 17:11
Петербургский международный экономический форум. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 17:06
Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследованиеПроисшествия 31 мая, 16:56
Москва примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги-2019Спорт 31 мая, 16:54
Медведев: желание Ковальчука играть на ОИ является предпосылкой к контракту со СКАСпорт 31 мая, 16:53
История ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:53
Александр Карелин презентовал спортивную программу ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 16:45
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон гратаПолитика 31 мая, 16:39
Крупнейшие сделки на ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 31 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Благотворительный концерт, посвященный памяти главного военного дирижера России, бывшего руководителя ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерия Халилова, пройдет 22 июня в рамках ежегодной акции "Мирный рассвет" в Киржачском районе Владимирской области, неподалеку от места захоронения музыканта, сообщили ТАСС организаторы акции.
"Участниками благотворительного концерта станут ветераны группы "Каскад", с участием заслуженного артиста РФ Александра Халилова, а также народный артист РФ Олег Митяев. Вход на концерт будет бесплатным, однако желающие смогут приобрести памятные сувениры, средства от продажи которых будут направлены на строительство мемориала в деревне Халино, где похоронен Валерий Халилов", - рассказала ТАСС директор НКО "Мирный рассвет" Галина Лахтикова.
Ожидается, что на мероприятие также приедет дочь Валерия Халилова Ольга. Концерт состоится в Александровском сквере Киржача, где пройдет акция "Мирный рассвет". Она начнется с велопробега и возложения цветов на военных мемориалах города. Откроет концерт ансамбль скрипачей Киржачской Детской школы искусств, названной в 2017 г. именем Валерия Халилова.
Руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов и 64 участника коллектива погибли 25 декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Всего на его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Они летели поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Похороны генерал-лейтенанта Валерия Халилова прошли 16 января в Киржачском районе Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова заявила о намерении назвать именем музыканта одну из улиц в Киржаче. Также в честь погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки в регионе назовут строящийся дом-интернат для престарелых.