Балет Большого театра открывает "бриллиантовые" гастроли в Японии "Лебединым озером"

ХИРОСИМА, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) открывает в пятницу гастроли в Японии легендарным "Лебединым озером" Петра Чайковского в хореографической редакции выдающегося балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Спектакль будет показан на сцене концертного зала Бунка Гакуэн в Хиросиме, где и начнется турне российской труппы, приуроченное к 60-летию первых японских гастролей Большого балета, состоявшихся в 1957 году.

Особое значение нынешних гастролей ранее в беседе с ТАСС отметил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. "Прошло ровно 60 лет со времени первых выступлений балета Большого театра перед японской публикой. Эта цифра позволяет именовать нынешнее турне "бриллиантовым", - констатировал Урин. Нынешнее турне станет для балетной труппы ГАБТ 19-м по счету и юбилейным по сути.

"Бриллиантовые гастроли"

Кроме "Лебединого озера", горячо любимого японцами, труппа ГАБТ представит "Жизель" в постановке Юрия Григоровича и совсем не известный, впервые привезенный в Японию балет "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского.

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Гастроли продлятся до 19 июня и охватят пять городов - Хиросиму, Токио, Оцу, Сендай и Осаку, в общей сложности будет дано 15 представлений.

Эти цифры приводились на пресс-конференции, состоявшейся в посольстве РФ в Японии накануне открытия юбилейных гастролей.

"Мы отмечаем 60-летие первых гастролей балета Большого театра в Японии, - сказал советник-посланник посольства РФ в Японии Дмитрий Биричевский. - Но эти же гастроли приурочены к открытию нового проекта между Россией и Японией под названием "Русские сезоны". Их программа включила свыше 200 мероприятий, которые в течение года пройдут в более чем 45 городах и отдаленных префектурах Японии".

"Культура - это такая замечательная ниточка, которая связывает народы наших стран", - образно выразился дипломат и добавил: "Мы знаем, как ценят и любят в Японии Большой балет, который является желанным гостем в Стране восходящего солнца".

Однако, как выяснилось, многие участники юбилейного турне впервые оказались в Японии, а некоторые и вовсе попали на первые в своей жизни гастроли. Дебютантом в определенном смысле назвал себя даже руководитель балета ГАБТ Махар Вазиев.

Вазиев и другие дебютанты

"Я впервые приехал в Японию в качестве руководителя балетной труппы Большого театра", - сообщил журналистам Вазиев. "До этого много раз бывал с балетом Мариинского театра, в котором прослужил 13 лет, потом приезжал с балетом "Ла Скала", где проработал семь лет", - перечислил Вазиев, подчеркнув, что нынешний приезд во главе балетной труппы Большого театра для него имеет особое значение.

"На сегодняшний день балет Большого театра самый дорогой для меня коллектив, - признался Вазиев. - Мы приехали основным своим составом, в котором такие звезды, как Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Денис Родькин, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко...Привезли мы и совсем юных, подающих надежды. Всех перечислить просто невозможно".

"Все, что есть сегодня - и настоящее, и будущее, мы все здесь. Надеюсь, что гастроли пройдут успешно. Нашей балетной российско-японской истории уже 60 лет, но это только начало", - заявил руководитель балета ГАБТ.

На пресс-конференции присутствовала, в частности, солистка ГАБТ Евгения Образцова, которая сказала, что ей очень приятно вновь быть в Японии. "Но в составе труппы Большого театра я впервые приехала в эту замечательную страну", - сообщила артистка.

Еще одна участница пресс-конференции Алена Ковалева, которая всего год работает в Большом, рассказала, что это самые первые в ее артистической жизни гастроли. "Столько звезд и профессионалов видели в Японии, хочется не подвести, хочется соответствовать уровню Большого и не разочаровать японскую публику", - поделилась юная балерина.

Впервые будет выступать в Японии и премьер Большого театра Артем Овчаренко. Ему выпала честь станцевать принца Зигфрида в "Лебедином озере", которым в пятницу откроются гастроли Большого. "Эту партию я исполняю уже несколько лет", - сказал ТАСС Овчаренко. "Постараюсь представить принца Зигфрида в лучшем виде перед взыскательной и любящей балет японской публикой", - пообещал артист.

Большой балет откроет "Русские сезоны"

Следующим спектаклем в гастрольной афише Большого балета значится "Жизель". Шедевр Адана в постановке Григоровича покажут 4 июня в Токио в знаменитом зале Бункан Кайкан, где состоится открытие "Русских сезонов" в Японии. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год.

Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут более 3 миллионов человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых - Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

Как ранее сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, "Русские сезоны" станут ежегодным проектом. В следующем году они пройдут в Италии, в 2019 - в США, а в 2020 году с ними познакомятся жители Германии.