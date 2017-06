Фильм "Чудо женщина" за четыре дня собрал в прокате $223 млн

Москва, 5 июня. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Ставка киностудии Warner Bros на финансовый успех фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman), снятого режиссером Пэтти Дженкинс с актрисой Галь Гадот в главной роли, оправдывается.

Согласно предварительным данным, за первый уик-энд показа картина принесла на внутреннем рынке США $100,5 млн кассовых сборов. Внешний рынок стал для создателей картины еще более прибыльным – на продаже билетов получено $122,5 млн. "Чудо-женщина" вышла в прокат в 56 странах мира, включая Россию.

Таким образом, с момента появления в мировом прокате 2 июня фильм уже принес $223 млн.

Тем самым, по словам журнала Variety, "картина, видимо, подтверждает самые смелые ожидания".

"Чудо-женщина" уже установила один рекорд Голливуда – самый крупный кассовый сбор за первый уик-энд показа на рынке США для фильмов, снятых женщиной режиссером. До этого данный рейтинг возглавляла картина "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), снятая Самантой Тейлор-Джонс. Ее результат составляет $85,2 млн.

Примечательно, что до "Чудо-женщины" 45-летняя Пэтти Дженкинс отсняла лишь одну полнометражную художественную картину – "Монстр" (Monster, 2003). Между этими двумя работами режиссер участвовала в создании пяти телевизионных сериалов, один из которых – "Убийство" (Killing, 2011 - 2012) был замечен и оценен специалистами.

Успешный дебют "Чудо-женщины" исключительно важен для Warner Bros, так как открывает перспективу образовать вокруг фильма целый архипелаг лицензионных товаров, а также серию сиквелов. На деловом языке голливудского маркетинга подобные картины именуются tentpole.

Первый уик-энд показа уже позиционировал "Чудо-женщину" как одного из лидеров среди героев комиксов знаменитого издательства DC Comics. Картина заняла третью позицию рейтинга самых крупных кассовых сборов в ряду своих собратьев. Следуя за картиной о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises, 2012), "Чудо-женщина" опережает "Отряд самоубийц" (Suicide Squad, 2016).

Одновременно получено подтверждение сохранения в мировом кинематографе высокого интереса зрителей к фильмам, снятым по известным комиксам.

В Северной Америке "Чудо-женщина" демонстрируется в 4 тыс 165 кинотеатрах.

Специалисты отмечают, что частично нынешний успех фильма был обеспечен очень хорошей критикой, которая сопровождала его выход. Так, влиятельное среди зрителей издание Rotten Tomatoes присвоило ленте 93 процентных пункта их 100 возможных.

Для сравнения, вышедший на экраны 25 мая фильм "Спасатели Малибу" (Baywatch) получил от Rotten Tomatoes 19 процентных пункта.

Согласно сделанным в начале нынешнего года прогнозам, фильм "Чудо-женщина" должен принести на кассовых сборах от $750 млн до $830 млн. Производственные затраты на создание картины составили $149 млн.

Прошедшая неделя вновь стала успешной для фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) кинокомпании Walt Disney Pictures, когда в США лента собрала $22 млн. Таким образом, картина с Джонни Деппом в заглавной роли, уже принесла ее создателям $501,2 млн при производственных затратах в $230 млн. Фильм вышел на экраны 26 мая и на минувшей неделе демонстрировался в Сверной Америке в 4 тыс 276 кинтоеатрах.

Для "Спасателей Малибу" минувшая неделя сохранила разочаровывающую тенденцию низкого интереса зрителей. Ее кассовые сборы в США составили $8,5 млн при показе ленты в 3 тыс 647 кинотеатрах.

В минувшие выходные превзошёл ожидания специалистов компьютерный анимационный фильм компании DreamWorks "Капитан Подштанник: Первый эпический фильм" (Captain Underpants: The First Epic Movies), основанный на серии рассказов для детей и подростков. Вышедший в прокат 2 июня, он собрал за первый уик-энд на рынке США $23,5 млн. В результате лента заняла второе место в рейтинге доходности, дав дистрибьютеру – компании 20th Century Fox перспективу на хорошую прибыль.

Одновременно коммерческий успех картины подчеркнул сохранение анимационным жанром лидирующие позиции в современном кинематографе.