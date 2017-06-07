Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи

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СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Двадцать восьмой Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начал свою работу в Сочи традиционным проходом участников по красной дорожке перед Зимним театром.

Сама торжественная церемония открытия началась с минуты молчания в память кинокритика Даниила Дондурея, скончавшегося 10 мая на 69-м году жизни. Его именем с этого года будет назван специальный приз Гильдии кинокритиков, сообщил на церемонии президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

По фестивальной традиции в начале церемонии была вручена и первая награда. Режиссер Павел Чухрай получил почетный приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу". Принимая награду, заслуженный режиссер вспомнил свою кинематографическую молодость, когда очень хотелось, но не получалось "зарабатывать деньги и делать то, что нравиться в кино". "Сейчас кино - это деньги. Дай бог это совместить, но не дай бог, чтобы произошла ситуация, когда и денег нет, и не дают делать то, что ты хочешь, хотелось этого как-то избежать", - сказал Чухрай.

В завершении вечера он представил свою новую картину "Холодное танго". В киноленте снимались Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие, в широкий российский прокат фильм выйдет 22 июня 2017 года. "Холодное танго" - это история любви и ненависти двух людей, которые впервые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в один драматический узел.

Конкурсные фильмы

Как отметил в интервью ТАСС перед церемонией открытия президент фестиваля Александр Роднянский, в этом году участники конкурсной программы смогли удивить его организаторов. "Каждый "Кинотавр" претендует на особенность, прежде всего, своей программой. Мне кажется, что в этом году программа очень сильная, насколько она сильнее предыдущих, можно будет сказать уже после фестиваля, но, как человек, видевший всю программу, могу сказать, что она разнообразная" , - сказал Роднянский.

По его словам, в этом году свои работы на конкурс представили совершенно разные режиссеры, предложившие порой неожиданные жанровые решения и деловые подходы к производству картин. "Из 14 картин девять сняты без государственного участия, и это уже абсолютно новая реальность", - отметил он.

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов - "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова. Половина конкурсных лент - дебюты.

Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов, в жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов.

Внеконкурсные показы и деловая программа

Вне конкурса на "Кинотавре" покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получившую приз жюри на Каннском кинофестивале. На закрытии фестиваля 14 июня, после церемонии вручения основных призов, публика увидит киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.

Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.