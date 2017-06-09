Оливер Стоун: самодисциплина и работоспособность президента РФ впечатляют

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Оливер Стоун впечатлен самодисциплиной президента России Владимира Путина и его работоспособностью. Соответствующее мнение американский режиссер, который провел серию бесед с главой российского государства во время съемок своего нового документального фильма, выразил в интервью газете The New York Times.
Режиссеру был задан вопрос, как он воспринимает Путина. "Как лидер он меня впечатлил. То, как он представляет интересы России, меня очень впечатлило", - отметил Стоун.
"Я восхищен его самодисциплиной. Его способностью делать это снова и снова в течение 16 лет. Его выносливостью, тем, как он работает. Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов", - сказал режиссер.
"Он напоминает мне (39-го президента США) Джимми Картера в смысле самоотверженности в работе", - добавил Стоун.
Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Он будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.