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Оливер Стоун: самодисциплина и работоспособность президента РФ впечатляют

Культура
9 июня, 20:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По словам режиссера, Владимир Путин напоминает ему 39-го президента США Джимми Картера в плане самоотверженности в работе

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Оливер Стоун впечатлен самодисциплиной президента России Владимира Путина и его работоспособностью. Соответствующее мнение американский режиссер, который провел серию бесед с главой российского государства во время съемок своего нового документального фильма, выразил в интервью газете The New York Times.

Режиссеру был задан вопрос, как он воспринимает Путина. "Как лидер он меня впечатлил. То, как он представляет интересы России, меня очень впечатлило", - отметил Стоун.

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"Я восхищен его самодисциплиной. Его способностью делать это снова и снова в течение 16 лет. Его выносливостью, тем, как он работает. Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов", - сказал режиссер.

"Он напоминает мне (39-го президента США) Джимми Картера в смысле самоотверженности в работе", - добавил Стоун.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Он будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.

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