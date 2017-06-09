Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"

О чем в фильме говорит Путин

Президент РФ не стесняется отвечать на любые вопросы Стоуна. Ряд высказываний Путина уже вызвал широкий резонанс в СМИ:

Об открытом масштабном конфликте между США и Россией:

"Я думаю, что [его] никто бы не пережил".

Об Эдварде Сноудене:

"Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично".

О смерти:

"Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни".

О НАТО:

"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну а, может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против".