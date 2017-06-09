Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"

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Полная версия "Интервью с Путиным" будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 по 15 июня — в день по часовой серии. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов фильма, но они уже вызвали бурное обсуждение. ТАСС рассказывает, что известно о новой работе Оливера Стоуна.
"Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) — это фактически "избранное" из многочисленных бесед Стоуна с Путиным. Из уже вышедших в эфир фрагментов известно, что в фильме затрагиваются темы взаимоотношений России и НАТО, стратегии США на Ближнем Востоке, вмешательства Вашингтона в российскую политику, упоминаются бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, а также экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Кроме того, Стоун рассказывает о биографии главного героя — его детстве, работе в КГБ и приходе в политику.
Стоун снимал беседы с Путиным в России (в частности, в Кремле и в Сочи) начиная с июля 2015 года. В целом было записано 12 интервью общей продолжительностью 30 часов. В декабре 2016 года Стоун заявил, что съемки фильма окончены. При этом CNN указывает, что последняя беседа состоялась в феврале 2017 года — после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Президент РФ не стесняется отвечать на любые вопросы Стоуна. Ряд высказываний Путина уже вызвал широкий резонанс в СМИ:
Об открытом масштабном конфликте между США и Россией:
"Я думаю, что [его] никто бы не пережил".
Об Эдварде Сноудене:
"Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично".
О смерти:
"Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни".
О НАТО:
"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну а, может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против".
"Интервью с Путиным" — это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста, — считает Стоун. — Это призыв к миру, который выходит на экраны в разгар второй холодной войны".
По словам режиссера, фильм ставит своей целью улучшить взаимоотношения между США и Россией. "Для США крайне важно понять другую точку зрения", — цитирует Star Tribune его слова. — Я заинтересован в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений".
Variety пишет, что в ленте Путин "открывается как пугающе компетентный лидер, обладающий широким спектром навыков". В картине Стоуна также "бросается вызов тому мнению, которого придерживаются американцы о самих себе". В рецензии отмечается, что диалоги в фильме "звучат таким образом, будто бы Стоун и Путин играют в невидимые шахматы".
С другой стороны, издания Hollywood Reporter и The Daily Beast упрекают Стоуна в "кокетстве" и "подобострастии" перед российским президентом.
Foreign Policy отмечает, что беспрецедентная открытость, которую Путин демонстрирует в фильме, направлена на то, чтобы подать новой администрации США сигнал о готовности к сотрудничеству. "Месседж [который Путин посылает] Трампу — "мы с тобой одной крови", — пишет FP. — Это приглашение на праздник взаимной симпатии в преддверии саммита G-20".
Опрошенные изданием политологи предполагают, что еще одна целевая аудитория фильма — лидеры некоторых стран ЕС, такие как Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. "Путин пытается показать, что их попытки изолировать и изменить его поведение бесполезны и он будет продолжать свой курс", — заключает FP.
Путин и сотрудники его администрации пока не смотрели "Интервью", но с нетерпением ждут его выхода. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ждем с нетерпением, когда он выйдет, нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал", — отметил представитель Кремля.
По оценке Пескова, Стоун — "человек талантливый, человек непредсказуемый в плане творческих проявлений". "Поэтому нам самим интересно (посмотреть фильм)", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Артур Громов