Звягинцев: полемика вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает"

СОЧИ, 10 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Полемика в интернете вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает". Такое мнение выразил в беседе с журналистами Андрей Звягинцев, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, после спецпоказа фильма на XXVIII Открытом российском кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Картина Звягинцева с 1 июня идет в российском прокате, она вызвала неоднозначную реакцию общества. "Некоторые люди пишут мне хорошие СМС, сообщения в WhatsApp, но я слышу, что буря негодования в интернете растет, на Facebook идет спор между теми, кто полюбил картину и кто не полюбил, меня лично это миновало, я не "фейсбучный" человек, и я уверен, что такие споры не конструктивны, но они, безусловно, означают, что фильм работает".

Представляя ленту на "Кинотавре", Звягинцев сообщил зрителям, что готов будет услышать их мнение после просмотра. "Мы же все уже сказали на экране", - отметил он.

"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг 18+, она вышла на экраны без присутствующей в оригинале ненормативной лексики. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

"Нелюбовь" - пятый фильм Андрея Звягинцева, мировая премьера которого состоялась в рамках крупнейшего кинофестиваля. Его первая лента, "Возвращение", завоевала приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Его "Изгнание" получило "Золотую пальмовую ветвь" Канн за лучшую мужскую роль, а "Елена" удостоилась спецприза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Четвертая картина, "Левиафан", была отмечена призом за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотым глобусом" за "Лучший фильм на иностранном языке" и получила номинацию на "Оскар".