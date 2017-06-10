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Звягинцев: полемика вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает"

Культура
10 июня, 0:56 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Режиссер рассказал, что в соцсетях идет спор "между теми, кто полюбил картину и кто не полюбил"

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Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев

© Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 10 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Полемика в интернете вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает". Такое мнение выразил в беседе с журналистами Андрей Звягинцев, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, после спецпоказа фильма на XXVIII Открытом российском кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Картина Звягинцева с 1 июня идет в российском прокате, она вызвала неоднозначную реакцию общества. "Некоторые люди пишут мне хорошие СМС, сообщения в WhatsApp, но я слышу, что буря негодования в интернете растет, на Facebook идет спор между теми, кто полюбил картину и кто не полюбил, меня лично это миновало, я не "фейсбучный" человек, и я уверен, что такие споры не конструктивны, но они, безусловно, означают, что фильм работает".

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Представляя ленту на "Кинотавре", Звягинцев сообщил зрителям, что готов будет услышать их мнение после просмотра. "Мы же все уже сказали на экране", - отметил он.

"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг 18+, она вышла на экраны без присутствующей в оригинале ненормативной лексики. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

"Нелюбовь" - пятый фильм Андрея Звягинцева, мировая премьера которого состоялась в рамках крупнейшего кинофестиваля. Его первая лента, "Возвращение", завоевала приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Его "Изгнание" получило "Золотую пальмовую ветвь" Канн за лучшую мужскую роль, а "Елена" удостоилась спецприза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Четвертая картина, "Левиафан", была отмечена призом за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотым глобусом" за "Лучший фильм на иностранном языке" и получила номинацию на "Оскар".

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