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Московская премьера фильма Юрия Грымова "Три сестры" состоится 5 октября

Культура
12 июня, 14:44 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Наталья Баринова

В российский прокат картина выйдет 12 октября

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Юрий Грымов

Юрий Грымов

© Владимир Гердо/ТАСС

СОЧИ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Премьера в Москве нового фильма Юрия Грымова "Три сестры" пройдет 5 октября 2017 года, в российский прокат картина выйдет 12 октября. Об этом режиссер сообщил ТАСС.

Фильм по пьесе Антона Чехова вошел в основной конкурс XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 12 июня его оценивает жюри во главе с Евгением Мироновым. "Премьера картины в Москве состоится 5 октября этого года, в прокат она выйдет 12 октября", - сказал Грымов.

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи

"Я не был на "Кинотавре" восемь лет, раньше приезжал на фестиваль и в качестве участника, и получал награды, также был и просто гостем, и членом жюри", - отметил Грымов. По словам режиссера, главная его цель - показать свое кино. "Я не понимаю современный тренд - догнать и перегнать Голливуд, попасть на международный кинофестиваль. Я люблю снимать кино про людей, люблю снимать актерское кино, у нас прекрасный материал - пьеса Антона Чехова, работа над фильмом принесла мне большую радость", - подчеркнул он.

Грымов известен своими фильмами "Му-му", "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", он - обладатель премии "Ника". Однако режиссер признался, что у него "нет иллюзий" по поводу российского кинематографа. "Национального кино очень мало, оно исчезает, - считает Грымов. - Поэтому я больше работаю в театре, руковожу театром "Модерн".

Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие. Юрий Грымов сохранил текст пьесы, однако перенес действие в сегодняшнюю российскую провинцию и поменял возраст героев - если у Чехова героиням по 25 лет, то в фильме режиссера - 50 плюс.

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