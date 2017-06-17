Умер режиссер фильма "Рокки" Джон Эвилдсен

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, известный по картине "Рокки" (Rocky, 1976) и серии фильмов "Парень-каратист" (The Karate Kid, 1984-1989 гг.), скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сына режиссера.

Как сообщил Энтони Эвилдсен агентству, его отец скончался в пятницу в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

"В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу", - отметил Энтони, говоря об отце.

За работу над фильмом "Рокки" Джон Г. Эвилдсен получил в 1977 году премию "Оскар".