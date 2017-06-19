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Михалков просит власти найти площадку для показов спектаклей его Академии

Культура
19 июня, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В Театре киноактера, где располагается Академия идет ремонт, поэтому спектакли играют на разных площадках Москвы

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Никита Михалков попросил московские власти помочь в поиске временного здания для показов спектаклей слушателей его Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом режиссер сказал во вторник на пресс-брифинге в Москве после премьеры новой постановки "Метаморфозы-2".

Сейчас спектакли Академии играют на разных площадках Москвы. Пока Театр киноактера, где располагается Академия, не действует, там идет ремонт. "Сцена Театра киноактера находится в аварийном состоянии, она не действует, мы не можем репетировать, - сказал Михалков. - Я умоляю руководство Москвы, чтобы помогли и дали какой-то стационар. Это невозможно, когда ты постоянно переезжаешь. Я не жалуюсь, мне важнее то, что происходит на сцене".

Михалков отметил, что выпускники Киноакадемии прежних лет также сотрудничают с их командой. "Будем пытаться создать "плавающий" состав, который будет работать над спектаклями", - сказал режиссер. Он отметил, что слушатели этого года очень выросли по сравнению с предыдущим выпуском.

"Метаморфозы" - второй спектакль Академии, в основе которого произведения Ивана Бунина и Антона Чехова. "Спектакль-конструктор представляет из себя литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений классиков, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции", - пояснили в пресс-службе Академии.

В этом году режиссерами дипломной постановки стали Игорь Яцко, Вера Камышникова, Александр Коручеков. Титры, демонстрируемые в спектакле, создал Александр Адабашьян. В спектакле играют студенты, прослушавшие годичный курс в Академии "Актерское искусство в современных условиях".

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Михалков, Никита Сергеевич
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