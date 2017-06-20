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Путин и Темер посетили международный конкурс хореографии в Большом театре

Культура
20 июня, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Российский лидер встретил президента Бразилии в Белом фойе, оттуда они проследовали в центральную ложу, где их ждал хореограф Юрий Григорович

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его бразильский коллега Мишел Темер посетили Большой театр, побывав на гала-концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.

Российский лидер, который приехал в Большой к третьему отделению, встретил президента Бразилии, находящегося в России с официальным визитом, в Белом фойе. Оттуда они проследовали в центральную ложу, где их ждал хореограф Юрий Григорович.

Награждение лауреатов состоялось на сцене Большого перед началом концерта.

Международный конкурс привлек большое число российских и зарубежных участников - всего было подано 272 заявки из 28 стран, что является рекордным показателем за историю конкурса. К участию допустили 170 артистов балета из 27 государств.

Конкурс выделялся и значительным призовым фондом: два Гран-при в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы" составили по $100 тысяч. А общий призовой фонд, который был обеспечен партнерами конкурса, составил $742 тысячи. Конкурс транслировался на Европу интернет-каналом классической музыки "Медичи".

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Визит президента Бразилии в Россию
Персоны
Темер, Мишел Путин, Владимир Владимирович
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