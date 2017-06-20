Путин и Темер посетили международный конкурс хореографии в Большом театре

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его бразильский коллега Мишел Темер посетили Большой театр, побывав на гала-концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.
Российский лидер, который приехал в Большой к третьему отделению, встретил президента Бразилии, находящегося в России с официальным визитом, в Белом фойе. Оттуда они проследовали в центральную ложу, где их ждал хореограф Юрий Григорович.
Награждение лауреатов состоялось на сцене Большого перед началом концерта.
Международный конкурс привлек большое число российских и зарубежных участников - всего было подано 272 заявки из 28 стран, что является рекордным показателем за историю конкурса. К участию допустили 170 артистов балета из 27 государств.
Конкурс выделялся и значительным призовым фондом: два Гран-при в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы" составили по $100 тысяч. А общий призовой фонд, который был обеспечен партнерами конкурса, составил $742 тысячи. Конкурс транслировался на Европу интернет-каналом классической музыки "Медичи".