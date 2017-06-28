Кехман в отпуске будет вести переговоры с европейскими театрами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман намерен поддерживать контакты и вести переговоры с лидерами европейского театрального процесса во время своего трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Об этом он сообщил в среду в беседе с ТАСС.

"Отпуск я использую еще и для того, чтобы поддерживать контакты и вести переговоры с лидерами европейского театрального процесса, обеспечивать взаимодействие наших театров с зарубежными партнерами, обсуждать совместные проекты, которые уже есть в наших перспективных планах", - поделился Кехман.

Глава НОВАТ также уточнил, что ушел в отпуск, поскольку 3 апреля у него родилась дочь Анастасия.

"Я хочу побыть с моей семьей и имею такую возможность, потому что оба театра, в которых я работаю, - и Новосибирский театр оперы и балета, где я генеральный директор, и Михайловский в Санкт-Петербурге, где я художественный руководитель, - работают стабильно и успешно. Их деятельность выстроена и налажена, и я ее полностью контролирую и направляю, и мое постоянное физическое присутствие для этого не требуется", - подчеркнул он.

Кехман также прокомментировал слухи о его намерении покинуть Россию. "Вся моя театральная работа всегда была связана с необходимостью уезжать из России - на время. Именно потому, что хороший театр сегодня вне мирового контекста создать невозможно. Поэтому даже суды, которые рассматривали мое дело о банкротстве, понимая это, не стали препятствовать моим выездам за границу", - сказал он.

Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года взамен Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

Дело о банкротстве Кехмана

В конце июля 2016 года Арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил у кредиторов "Группы JFC" - "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, "Промсвязьбанка", банков "Санкт- Петербург" и "Уралсиб", Райффайзенбанка - долги на сумму 64,7 млн рублей. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 13 июля 2017 года состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей).

Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.