Суд в США не разрешил вернуть Полу Маккартни авторские права на песни The Beatles

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бывшему солисту группы The Beatles, британскому музыканту Полу Маккартни не удалось вернуть себе авторские права на ряд композиций, написанных им в соавторстве с другим участником "ливерпульской четверки" Джоном Ленноном (1940-1980). Как сообщило в пятницу информационное агентство Reuters, федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил соответствующий иск Маккартни.

Судья Эдгардо Рамос постановил отклонить иск, однако обещал одновременно вернуться к рассмотрению дела позднее. Сроки повторного изучения требования Маккартни не определены.

Речь идет о композициях, написанных в период с 1962 по 1972 годы, включая хиты "Across the Universe" и "I Want to Hold Your Hand", права на которые в 1985 году приобрел Майкл Джексон (1958-2009). После его смерти наследники певца продали их зарегистрированному в США музыкальному подразделению компании Sony - Sony/ATV Music Publishing.

Как указывалось в иске, в течение последних лет Маккартни неоднократно уведомлял Sony/ATV о том, что намерен вернуть права на композиции в соответствии с законами США. Они разрешают такую процедуру по истечении определенного периода после последней продажи прав. Первой подпадающей под данное законодательство песней из обширного каталога является "Love Me Do", права на которую музыкант может предъявить уже в октябре 2018 года.

Маккартни утверждал, что Sony/ATV намеренно пыталась затормозить переговоры с ним по поводу композиций, дожидаясь окончания схожего судебного процесса в Великобритании, где права на свои песни отстаивала британская рок-группа Duran Duran. В декабре прошлого года коллектив проиграл дело, так как суд принял решение руководствоваться английскими законами, которые не предусматривают возможности возвращения прав на интеллектуальную собственность. Таким образом, права на ряд композиций Duran Duran перешли американской музыкальной компании Gloucester Place Music.