"Смешарики" и медиахолдинг CCTV снимут российско-китайский мультфильм

Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для РоссииАрмия и ОПК 4 июля, 12:08
Собянин: систему образования нужно совершенствовать для роста конкурентоспособностиОбщество 4 июля, 12:08
СМИ: число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД за 2 года увеличилось на 17%Транспорт 4 июля, 12:06
Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИСпорт 4 июля, 12:03
Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛСпорт 4 июля, 12:01
Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 4 июля, 11:53
Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНРПолитика 4 июля, 11:51
Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBCСпорт 4 июля, 11:45
В начале июля в Свердловской области будут идти дождиНовости Урала 4 июля, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Смешарики" и китайский медиахолдинг CCTV договорились о совместной реализации российско-китайского анимационного проекта. Соответствующее соглашение подписали генеральный продюсер группы компаний "Рики" (занимается продвижением бренда "Смешарики") Илья Попов и генеральный директор CCTV Animation Чжицзюнь Цай в рамках XI пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Бизнес-омбудсмен, председатель комитета Борис Титов пояснил журналистам, что этот контракт предусматривает создание "совместного проекта мультипликационного фильма".
"Смешарики" стали одним из самых популярных детских мультсериалов, причем не только в России, но и за рубежом. Сериал был показан в 16 странах, в том числе в Германии, Франции, США, Китае.
Первый полнометражный мультфильм о приключениях героев популярного мультсериала - "Смешарики.Начало" вышел в российский прокат в декабре 2011 года и заработал более 270 млн рублей.
China Central Television (CCTV, Центральное телевидение Китая) - крупнейшая телевизионный холдинг Китая. Студия CCTV Animation занимается производством, в том числе, аниме.