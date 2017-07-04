"Смешарики" и медиахолдинг CCTV снимут российско-китайский мультфильм

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Смешарики" и китайский медиахолдинг CCTV договорились о совместной реализации российско-китайского анимационного проекта. Соответствующее соглашение подписали генеральный продюсер группы компаний "Рики" (занимается продвижением бренда "Смешарики") Илья Попов и генеральный директор CCTV Animation Чжицзюнь Цай в рамках XI пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Бизнес-омбудсмен, председатель комитета Борис Титов пояснил журналистам, что этот контракт предусматривает создание "совместного проекта мультипликационного фильма".

"Смешарики" стали одним из самых популярных детских мультсериалов, причем не только в России, но и за рубежом. Сериал был показан в 16 странах, в том числе в Германии, Франции, США, Китае.

Первый полнометражный мультфильм о приключениях героев популярного мультсериала - "Смешарики.Начало" вышел в российский прокат в декабре 2011 года и заработал более 270 млн рублей.

China Central Television (CCTV, Центральное телевидение Китая) - крупнейшая телевизионный холдинг Китая. Студия CCTV Animation занимается производством, в том числе, аниме.