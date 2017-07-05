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Мединский: со смертью Даниила Гранина ушла целая эпоха

Культура
5 июля, 3:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Министр культуры в телеграмме также отметил эрудицию писателя, его острый ум и внимание к проблемам людей

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина, на 99-м году жизни. Телеграмма министра опубликована в среду на сайте Минкульта.

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Биография Даниила Гранина

"Даниил Александрович писал не в угоду времени или обстоятельствам - своим незаурядным талантом он прежде всего служил интересам страны и ее народа. Именно честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя для будущих поколений. Пожалуй, с уходом Даниила Александровича нас покинула целая эпоха. Эпоха, ставшая классикой", - написал министр.

Мединский также отметил эрудицию писателя, его острый ум и внимание к проблемам людей. Эти качества, по словам министра, позволили Гранину затрагивать важнейшие вопросы на страницах своих произведений, которые всегда отражали его гражданскую позицию.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.

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