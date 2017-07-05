Новый двухтомник Даниила Гранина выйдет в свет через две недели

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новое двухтомное собрание сочинений Даниила Гранина, одобренное самим автором, выйдет из печати буквально через две недели, сообщила главный редактор авторской редакции издательского холдинга ЭКСМО-АСТ Елена Шубина.

"Виделись мы с ним совсем недавно, это было в конце мая во время Петербургского книжного салона. Я поехала к нему в гости, повезла книгу "В Питере жить". Это сборник петербургских писателей, где был его текст (один из последних - прим. ТАСС) о его детстве и Пантелеймоновской улице. Для встречи была еще одна тема - подготовка двухтомника", - сказала Шубина.

"Он очень тщательно относился к своим публикациям. Он говорил о том, что не должен быть мелкий шрифт, чтобы люди могли читать, обязательно просил показать переплет. Несколько дней назад посмотрел макет и одобрил переплет", - добавила она.

Шубина уточнила, что двухтомное собрание сочинений Даниила Гранина "Эта странная жизнь" и "Иду на грозу" выходит буквально через две недели. В двухтомнике представлены произведения, объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска, смысла жизни. В первый том вошли роман "Искатели" и повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве. Во второй том вошел культовый роман начала 60-х "Иду на грозу" и повесть "Зубр" об ученом-биологе Николае Тимофееве- Ресовском, чье имя долго было под запретом.

Он был предан науке

"Вообще трема науки, принципиальность в науке, люди преданные науке, с одной стороны, и, с другой стороны, бюрократия, были одними из главных тем его творчества. Ему казалось, что наука находится не только в очень сложном положении, но вокруг нее очень много людей, которые используют ее не так, как надо. То есть для них нет чистоты науки, которой он всегда был так предан", - рассказала Шубина.

Она подчеркнула, что в его произведениях герои были преданы науке по-настоящему, они пострадали за свою принципиальность в науке. И это для Гранина, по ее словам, было принципиальным вопросом.

Собеседница агентства отметила, что, несмотря на большое количество публикаций и литературы, Гранин всегда оставался очень приятным в общении человеком. "В нем не было какого-то снобизма классика. Он был очень жесткий, определенный человек, человек со своей позицией, всегда исключительно приятный - и десять лет назад, когда я выпускала четырехтомник, и сейчас", - сказала Шубина.

Писатель и общественный деятель

Даниил Гранин скончался во вторник поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет.

Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности", которую президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.