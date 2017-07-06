Толстой: культура может стать "мостками" в диалоге России и США на саммите G20

МОСКВА, 6 июля, /ТАСС/. Культурная сфера может стать поводом для возобновления диалога между Россией и США, считает советник президента РФ Владимир Толстой. Он не исключил, что в перспективе между странами может быть возобновлен культурный обмен.

"Давайте подождем несколько дней и посмотрим, в каком направлении пойдет первая встреча президентов России и Америки на полях саммита G20. Такая повестка (возобновление культурного обмен между Россией и США - прим. ТАСС) существует. Но она будет зависеть от общего вектора политических отношений. Хотя, не исключено, что сфера культуры будет тем, что сможет проложить какие-то "мостки" на начальном этапе, как наиболее уязвимая с точки зрения геополитики", - сказал Толстой журналистам в Москве после заседания комитета Госдумы по культуре.

По его словам, сейчас подобный культурный обмен затруднен.

"Музейные выставки уже давно не вывозятся из-за опасения ареста. Но в любом случае эти урегулирования потребуют времени и гарантий. Культурный обмен в других отраслях: исполнительское искусство, гастрольно-концертная деятельность возможен. А там, где задействованы любые имущественные вещи, в том числе и предметы музейного фонда, ситуация обстоит гораздо сложнее. Потому что существуют иски, препятствующие перемещению архивных, музейных, библиотечных фондов из-за опасения их арестов", - отметил советник президента.

По его мнению, если в целом между Россией и США наметится потепление , то и культурная сфера "пойдет вперед".

В немецком Гамбурге 7-8 июля пройдет 12-й по счету саммит G20.

Приостановленный обмен

Обмен выставками между Россией и США был приостановлен из-за так называемого "дела Библиотеки Шнеерсона". Библиотека была основана в начале XX века главой общины любавичских хасидов раввином Иосифом Ицхаком Шнеерсоном на основе коллекции, собиравшейся с 1772 года. Его потомки пополняли собрание, и сегодня оно включает 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов, в том числе 381 манускрипт.

В 2010 году из-за так называемой "Библиотеки Шнеерсона" полностью прекратился российско-американский обмен музейными экспонатами. В конце июля 2011 года суд в США постановил начать процесс возврата иудейскому религиозному движению "Хабад Любавич" приблизительно 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов из коллекции Шнеерсона, хранящихся в России. В РФ не согласились с вынесенным решением и выдвинули иск США о возвращении семи книг из коллекции Шнеерсона. При этом в 2013 году вашингтонский суд разрешил хасидам взыскивать с России сумму, складывающуюся из штрафов в размере $50 тыс. в день за неисполнение решений суда.

Спустя некоторое время американские хасиды предприняли попытки через суд выявлять российские активы в финансовых учреждениях в США для последующих на них притязаний, правительство США не поддержало эти действия, а Минюст указал на контрпродуктивность и противозаконность этих действий.

С самого начала "дела о Библиотеке Шнеерсона" российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

Так, Эрмитаж и ГМИИ имени А. С. Пушкина отказались принимать участие в выставке в вашингтонской Национальной галерее из-за опасений, что на картины наложат арест, а музеям Московского Кремля пришлось переформатировать выставку о модельере Поле Пуаре, поскольку значительная часть экспонатов на ней была из собрания Музея Метрополитен.