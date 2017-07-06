Что нужно знать о G20 и предстоящем саммите в Гамбурге

Что такое G20 и как она появилась?

"Большая двадцатка" – неформальное объединение 19 ведущих стран мира и Евросоюза, на которые приходится 2/3 населения планеты и порядка 80% мирового ВВП.

По своей сути "двадцатка" – расширенный формат "Большой семерки". Идея о создании G20 была впервые озвучена на заседании министров финансов G7 в 1999 году.

Правительства США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии сочли нужным расширить круг стран, чтобы быть в состоянии адекватно реагировать как на локальные, так и глобальные социальные и экономические кризисы. К такому выводу они пришли после азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.

Вплоть до 2008 года деятельность G20 была ограничена встречами на уровне министров финансов и глав ЦБ. Затем последовали саммиты на уровне глав государств.

В 2017 году в немецком Гамбурге пройдет 12-й по счету саммит G20.