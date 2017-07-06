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Что нужно знать о G20 и предстоящем саммите в Гамбурге

Международная панорама
6 июля, 11:30 UTC+3

ТАСС – о том, что такое "Большая двадцатка" и чего ожидать от саммита под председательством Германии

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Материал из 1 страницы
© EPA/FRIEDEMANN VOGEL/POOL

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Что такое G20 и как она появилась?

"Большая двадцатка" – неформальное объединение 19 ведущих стран мира и Евросоюза, на которые приходится 2/3 населения планеты и порядка 80% мирового ВВП.

По своей сути "двадцатка" – расширенный формат "Большой семерки". Идея о создании G20 была впервые озвучена на заседании министров финансов G7 в 1999 году.

Правительства США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии сочли нужным расширить круг стран, чтобы быть в состоянии адекватно реагировать как на локальные, так и глобальные социальные и экономические кризисы. К такому выводу они пришли после азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.

Вплоть до 2008 года деятельность G20 была ограничена встречами на уровне министров финансов и глав ЦБ. Затем последовали саммиты на уровне глав государств.

В 2017 году в немецком Гамбурге пройдет 12-й по счету саммит G20.

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Какие страны в нее входят?

Не считая Евросоюза, который представлен как отдельная организация в лице председателя Европейского совета и президента Европейской комиссии, в G20 входят следующие страны:

  • в Северной Америке – Канада, США, Мексика;
  • в Южной Америке – Бразилия, Аргентина;
  • в Европе и на Ближнем Востоке – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Россия, Турция, Саудовская Аравия;
  • в Азии – Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Япония;
  • в Африке – ЮАР;
  • Австралия

На каждый саммит по традиции приглашаются представители других стран. Статус "постоянного гостя" имеет только Испания.

В 2017 году "хозяйка" саммита пригласила премьер-министров Нидерландов, Норвегии, Вьетнама и Сингапура, а также президента Филиппин, Сенегала и Гвинеи.

К тому же, помимо представителей государств на саммит приглашаются руководители крупнейших международных структур – Международной организации труда (МОТ), Всемирного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Каковы основные задачи и достижения G20?

Деятельность G20 направлена на достижение экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков возникновения финансовых кризисов, а также на реформирование мировой финансовой архитектуры.

Благодаря работе "Большой двадцатки" был начат процесс демонтажа системы "налогового рая" (офшорных зон с льготным режимом налогообложения), смягчены национальные законодательства в отношении банковской тайны, заключены двусторонние соглашения по обмену информацией в области налогов.

Кроме того, благодаря решениям G20, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой получили большее количество голосов в руководящих органах Международного валютного фонда и Всемирного банка и, как следствие, доступ к большему объему кредитных средств.

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Чему будет посвящен саммит в Гамбурге?

Каждая страна, в которой проводится саммит G20, заранее обозначает свои приоритеты.

В 2017 году внимание мировых лидеров, помимо традиционных тем, каких как устойчивость мировой финансовой системы, рост мировой экономики, глобальное изменение климата, борьба с коррупцией и здравоохранение, будет приковано к вопросам миграции, борьбы с международным терроризмом и распространения цифровых технологий.

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Кто будет представлять Россию?

Россию на саммите в Гамбурге представит президент Владимир Путин.

На полях G20 он проведет более десятка встреч. Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Планируются также короткие встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, президентом ЮАР Джейкобом Зумой и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

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Как Гамбург готовится к столь масштабному саммиту?

Город практически перешел на чрезвычайное положение, так как помимо прибытия десятков высокопоставленных дипломатов и глав государств, местной полиции необходимо сдерживать пыл радикальных антиглобалистов, обещающих устроить массовые акции протеста 

Мобилизовано около 20 тыс. правоохранителей и создан "сборный центр для задержанных" демонстрантов.

В двух районах города местная полиция уже применила водометы против агрессивно настроенных противников проведения саммита в Гамбурге. 

Александр Мосесов

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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