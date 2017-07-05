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Полиция Гамбурга уже начала применять водометы против антиглобалистов перед саммитом G20

Международная панорама
5 июля, 12:13 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, июля. /ТАСС

Столкновения между силовиками и антиглобалистами произошли в районах Санкт-Паули и Альтона

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Полиция Гамбурга уже начала применять водометы против агрессивно настроенных противников проведения в городе саммита G20. Как сообщило в среду агентство DPA, накануне вечером столкновения между силовиками и антиглобалистами произошли в районах Санкт-Паули и Альтона.

После полуночи протесты прекратились. Как отметили в полиции, правоохранительные органы держали ситуацию под контролем.

В Альтоне демонстранты попытались установить палатки, чтобы остаться на ночь, и полиция, как и в предыдущие дни на полуострове Энтенвердер, сразу же вмешалась и не допустила создания произвольного лагеря. В Санкт-Паули акция протеста собрала несколько сотен человек.

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Темы
Саммит G20 Саммит G20 в Гамбурге
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