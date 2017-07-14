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В Генуе на выставке арестовали поддельные работы Модильяни

Культура
14 июля, 13:18 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Расследование открыто в отношении трех человек; дирекция музея объявила о досрочном закрытии выставки

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Открытие выставки Амедео Модильяни в Палаццо Дукале, Генуя, 15 марта

Открытие выставки Амедео Модильяни в Палаццо Дукале, Генуя, 15 марта

© EPA/LUCA ZENNARO

РИМ, 14 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская полиция конфисковала 21 произведение Амедео Модильяни, выставленные в Палаццо Дукале (Герцогском дворце) Генуи, одной из центральных выставочных площадок этого портового города. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, предполагается, что эти работы - поддельные.

Итальянская прокуратура начала расследование еще в конце мая, когда сигнал поступил от тосканского коллекционера Карло Пепи, который сослался на суждение известного искусствоведа Марка Рестеллини. Как утверждает специалист, все фальшивки хорошо известны и по ним имеется вся документация и научные доказательства. По его словам, речь идет о трети выставленных на экспозиции работ, прибывших из разных зарубежных музеев и частных европейских и американских коллекций.

Как уточняет ANSA, расследование открыто в отношении трех человек, чьи имена не уточняются. Дирекция музея объявила о досрочном закрытии выставки. Она была открыта 16 марта и продолжала работу даже после разразившегося скандала.

Итальянец на Монмартре

Амедео Модильяни (1884-1920) родился в Ливорно и умер в Париже, где провел большую часть жизни. Его творческий путь во многом связан с художниками Монмартра. Модильяни достаточно быстро обрел собственный стиль в живописи и скульптуре, который узнаваем по вытянутым формам женских голов. Живописных полотен он оставил немного, и это в основном портреты (в том числе, как предполагается, для одного из них моделью послужила Анна Ахматова, с которой художник познакомился в Париже во время ее свадебного путешествия с Николаем Гумилевым). Однако Модильяни оставил множество эскизов, в том числе для скульптуры, которой увлекался.

Модильяни получил настоящее признание лишь после преждевременной смерти от болезней, усугубленных не очень здоровым образом жизни. Его судьба и творчество всегда привлекают интерес исследователей и публики, поэтому в Италии часто организуются выставки, на которых все с новых сторон подается его гений.

Модильяни - один из самых подделываемых мастеров ХХ века. Несколько лет назад много шума наделала история, когда в одном из каналов Ливорно были обнаружены "статуи Модильяни". Многие авторитетные специалисты тогда всерьез подумали, что было найдено "неизвестное наследие" раннего Модильяни, которое меняло все представление о его творческом пути. Однако потом группа молодых художников призналась, что это была все лишь шутка: они выбросили в канал выполненные ими подделки в "стиле Модильяни", чтобы посмотреть, что будет.

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