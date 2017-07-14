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Рэпер DMX не признал вины в неуплате налогов на $1,7 млн и отпущен под залог

Культура
14 июля, 23:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Прокуратура установила, что музыкант перестал платить налоги с начала 2000-х годов и скрывал истинный размер своих доходов

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Американский рэпер и актер DMX, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,7 млн, не признал в пятницу в суде свою вину. Об этом сообщило агентство AP.

По его данным, музыкант, настоящее имя которого Эрл Симмонс, предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке. Судья постановил отпустить звезду под залог в размере $500 тыс.

Как установила прокуратура штата Нью-Йорк, рэпер перестал платить налоги с начала 2000-х годов и скрывал истинный размер своих доходов несколькими способами. Он, в частности, расплачивался наличными и пользовался банковскими счетами своих менеджеров и знакомых.

В 2011 и 2012 годах рэпер в своей налоговой декларации не указал размер доходов, написав в соответствующей графе "неизвестно". При этом, по данным онлайн-ресурса TMZ, в указанные годы DMX заработал соответственно $353 тыс. и $542 тыс. В 2013 году он отчитался перед налоговыми службами в заработке всего $10 тыс., что показалось властям подозрительным. Как показала проверка, на самом деле он заработал в тот год $250 тыс.

Адвокаты рэпера отказались от комментариев. Как сообщал ранее сайт TMZ, в случае признания виновным по всем 14 пунктам обвинения исполнителю грозит до 44 лет тюремного заключения.

46-летний рэпер известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. DMX снялся в около 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003). Он также известен зрителям по картине "Сквозные ранения" (Exit Wounds, 2001), в которой снялся с актером Стивеном Сигалом.

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