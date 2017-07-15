Гергиев выступил в Париже по случаю Национального праздника Франции

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ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев в пятницу вечером встал за пульт Национального оркестра Франции в рамках Концерта Парижа, который проводится ежегодно на Марсовом Поле во случаю Национального праздника Франции 14 июля. Трансляцию концерта вел государственный телеканал France 2.
Музыкальная сцена для симфонического оркестра была смонтирована у подножия Эйфелевой башни. Концерт проходил в общедоступном режиме, и послушать классические произведения крупнейших мировых композиторов смогли несколько сотен тысяч человек, собравшихся в этот вечер на лужайке Марсового поля на левом берегу Сены.
В обширной программе музыкального вечера прозвучали сочинения Гектора Берлиоза, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Вольфганга Амадея Моцарта, Шарля Гуно, Николая Римского-Корсакова, Иоганнеса Брамса, Дмитрия Шостаковича, Рихарда Штрауса, Модеста Мусоргского, Жорже Бизе, Лео Делиба. В концерте приняли участие певцы Диана Дамрау, Надин Сьерра, Анита Рачвелишвили, Брайан Химмель, Людовик Тезье, скрипач Рено Капюсон и виолончелист Готье Капюсон, а также два хоровых коллектива национального радио Франции (Radio France) - основной и молодежный.
Парижский концерт петербургского дирижера входит в программу его краткого гастрольного визита в Западную Европу. Серия выступлений Гергиева началась 13 июля на Музыкальном фестивале в Рейнгау (центральная Германия) - ежегодном международном музыкальном форуме. Программу из немецкой и русской классики маэстро подготовил с Мюнхенским филармоническим оркестром, которым он руководит с 2015 года. Еще одно выступление этого коллектива и его художественного руководителя пройдет 16 июля на площади Одеонсплац в Мюнхене и станет заключительным концертом оркестра в нынешнем сезоне.
По завершении Концерта Парижа у подножия Эйфелевой башни там же был дан фейерверк, завершивший большую праздничную программу, начавшуюся в пятницу утром с торжественного военного парада, который принимали президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. По давней традиции, 14 июля - единственный день в году, когда в Париже устраивается крупное пиротехническое шоу. Лишь в последние несколько лет мэрия согласилась устраивать салют и в новогоднюю ночь, чего ранее не практиковалось.
Национальный праздник 14 июля отмечается во Франции с 1880 года. Он был установлен парламентом Третьей республики в память о двух исторических событиях, произошедших в этот день с разницей в один год: взятии восставшими парижанами тюрьмы-крепости Бастилия в 1789 году, вошедшем в историю как начало Великой французской революции, и Празднике Федерации, отмечавшемся 14 июля 1790 года на Марсовом поле при огромном стечении народа изо всех областей страны и ставшем символом единения нации после революционных потрясений.
Праздник 14 июля широко отмечается по всей Франции народными гуляньями и фейерверками. По традиции, главный фейерверк страны запускают с площадки перед Эйфелевой башней. За салютом на улицах и с балконов домов наблюдают десятки тысяч жителей столицы и туристов.