"Планета обезьян" не оправдала надежд на крупный коммерческий успех

МОСКВА, 17 июля. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/. Завышенные ожидания крупного коммерческого успеха фильма "Планета обезьян: Война" (War for the Planet of the Apes) режиссера Мэтта Ривза не оправдались - за премьерную неделю на рынке США лента сделала кассовые сборы в размере $56,5 млн. Это значительно меньше, нежели принесла за свою первую неделю показа предыдущая картина франшизы - "Планета обезьян: Революция" (Dawn of the Planet of the Apes, 2014) - $72,6 млн.

Специалисты ожидали, что картина заработает на рынке США около $60 - $65 млн.

На внешних рынках, а "Планета обезьян: Война" вышла в 61-й стране, картина собрала $46 млн. Лидером стала Великобритания с $9,5 млн, затем следует Россия - $5 млн и на третьей позиции Испания - $3,4 млн.

Таким образом, общие сборы фильма за премьерную неделю составили $102,5 млн.

На создание картины, которая стала третьей во франшизе "Планета обезьян", потрачено $150 млн. Дистрибьютер ленты - кинокомпания 20th Century Fox.

Успешной завершившаяся неделя стала для картины "Чудо-женщина" (Wonder Woman), которая идет в кинотеатрах уже седьмую неделю. Она собрала в США еще $6,9 млн, а на международных кинорынках - $3,3 млн. В результате общие сборы картины вплотную приблизились к сумме в $765 млн ($380 млн в США и $384,2 млн за их пределами).

Крупное падение зрительского интереса - на 61% - зафиксировал на минувшей неделе фильм "Человек-паук: Возвращение домой" (Spider-Man: Homecoming) режиссера Джона Уоттса. За вторую неделю показов он заработал в США $45,2 млн. В результате его общие сборы на национальном рынке сейчас составляют $208 млн за 10 дней. На кинорынках за пределами США фильм сделал кассовые сборы на сумму в $261,1 млн.

Компьютерная анимационная картина "Гадкий я 3" (Despicable Me 3) заработала за минувшую неделю на рынке США $18,9 млн, а на зарубежных кинорынках $71 млн. В результате общие кассовые сборы полнометражного мультфильма составляют на сегодня $619,4 млн.