Режиссер фильма "Крым" не видит оснований для острой реакции Украины на кино о любви

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автор фильма "Крым", российский режиссер Алексей Пиманов назвал "глупой" ситуацию вокруг его фильма, поскольку его картина рассказывает о людях и любви. Об этом режиссер заявил ТАСС в понедельник.

Как сообщалось ранее, посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики в связи с показом в кинотеатрах Минска трейлера российского фильма "Крым", события которого разворачиваются на фоне событий 2014 года.

"Это глупая ситуация, на самом деле, - сказал Пиманов. - Потому что в наш век что-то пытаться запретить, да еще искусственно, да еще на территории другого государства - это где-то за гранью моего понимания, да еще в век интернета".

Режиссер сказал, что посмеялся над этой ситуацией и удивился ей. "Удивился, а, с другой стороны, не удивился, потому что, когда мы только начинали этот проект, я прекрасно понимал, что реакция будет, особенно с той стороны, вот такая, пока не посмотрят кино, - сказал Пиманов. - А может, они понимают, что это кино не про то, про что они думают".

Ромео и Джульетта

По его словам, фильм рассказывает про людей и про то, как надо любить друг друга. "И про то, что любовь нельзя предавать, и про то, что, как бы тебя жизнь не развела, все равно надо цепляться друг за друга. Не зря у нас слоган "Любовь сильнее ненависти", - отметил Пиманов.

Он добавил, что в фильме рассказывается история "современных Ромео и Джульетты", только она из Киева, а он - из Севастополя. "У нее друга убивает снайпер на Майдане, а у него друга убивают в автобусах под Корсунем. У них у обоих погибают друзья, только с двух сторон - как теперь им друг на друга смотреть?" - сказал режиссер.

Пиманов подчеркнул, что переговоры о прокате фильма в Белоруссии только начались, еще никаких договоренностей достигнуто не было. "Просто есть закон, по которому трейлер пошел в кинотеатрах. Вот и все", - отметил он.

Право творца

"Это, конечно, позорище, потому что пытаться запрещать простое... Это же художественное кино, - сказал режиссер. - Я как творец имею право высказываться на любую [тему], если я не показываю садистские кадры и не показываю что-то, что запрещено законом, я все остальное имею право показывать".

Он заверил, что в картине "нет ни одного плохого слова про украинцев". "Для меня враги только те, кто в Одессе людей сжигал и стоял, когда люди падали, а потом подходил и прутьями добивал по голове. Для меня они, эти люди, это нелюди", - добавил режиссер.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.