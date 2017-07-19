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Кустурица изучит достопримечательности Крыма для возможной съемки нового фильма

Культура
19 июля, 15:04 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 23 июля Эмир Кустурица и фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra сыграют концерт в Ялте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Режиссер и музыкант Эмир Кустурица в ходе визита в Крым, где планирует дать концерт, изучит достопримечательности полуострова для возможного проведения съемок нового фильма. Об этом сообщили в среду ТАСС организаторы мероприятия - концертное агентство Inconcert.

"В рамках первого приезда в Крым Эмир Кустурица посмотрит локации, которые, возможно, заинтересуют его для нового фильма, - говорится в сообщении. - Нам очень хочется, чтобы Крым был запечатлен в фильмах культового режиссера. Мы проявили инициативу и предложили Эмиру Кустурице посмотреть локации для киносъемок. Режиссер согласился".

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Ранее сообщалось, что 23 июля Кустурица и фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra сыграют концерт в Ялте. Ожидается, что музыканты исполнят композиции из знаменитых фильмов Кустурицы "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Завет".

Как сообщили в концертном агентстве Inconcert, музыкант "готовится к особой встрече". "Он планирует уделить внимание всем своим поклонникам. Сразу после музыкальной части мероприятия культовый режиссер расскажет о своих фильмах и о творческих планах", - уточнили организаторы.

Работы Эмира Кустурицы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.

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Персоны
Кустурица, Эмир
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